Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng

Ngày 26-5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao ban tháng 5-2026. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6-2026.

Quang cảnh hội nghị tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Ảnh: BQP

Trong tháng 5, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Việc kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép được tăng cường; duy trì lực lượng Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải đội Dân quân thường trực sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển trọng điểm; đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự; kịp thời điều động trên 7.000 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, 355 lượt phương tiện phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn trên các địa bàn…

Đại tướng Phan Văn Giang kết luận hội nghị. Ảnh: BQP

Kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã chủ động, khắc phục khó khăn triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng 5.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, địa bàn chiến lược, trọng điểm; nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Đồng thời làm tốt nhiệm vụ sơ kết công tác quân sự, quốc phòng ở các cấp và chuẩn bị nội dung hội nghị quân chính toàn quân, hội nghị sơ kết các ngành 6 tháng đầu năm 2026. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh văn kiện chỉ đạo, điều hành các cuộc diễn tập năm 2026 và hệ thống văn kiện tác chiến phù hợp với tình hình mới; điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh.

Toàn quân tổ chức chặt chẽ lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, kiểm tra kết thúc huấn luyện giai đoạn 1 năm 2026; tập huấn điều lệnh mới toàn quân; kiểm tra công tác tuyển sinh, kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục trong quân đội; tiếp nhận và quy hoạch phân khu chức năng Khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình, Hà Nội; thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương.

Về công tác đảng, công tác chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; bảo vệ chặt chẽ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động toàn quân.

Về nội dung triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách, các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh toàn quân triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động từ ngày 2-4-2026. Các cơ quan, đơn vị liên quan phải quyết tâm, bằng mọi cách hoàn thành nhiệm vụ được giao.

TRẦN BÌNH