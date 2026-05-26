Khai trừ khỏi Đảng 2 cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đảng viên Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến, là 2 cán bộ lãnh đạo của tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 26-5, Văn phòng Trung ương Đảng có thông cáo báo chí cho biết, cùng ngày, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các đảng viên: Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh; Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đảng viên Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Trước đó, trong các ngày 8 và 20-5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 6 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng, trong đó có xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến.

Tin liên quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo 8 đảng viên

LÂM NGUYÊN