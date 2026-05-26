Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ diễn ra ngày 9 và 10-6, tại Hà Nội

Ngày 26-5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế giới thiệu về Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (AFF 2026) với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm”.

Thông tin từ họp báo cho biết, diễn đàn sẽ diễn ra tại Hà Nội trong ngày 9 và 10-6. Đây là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì tổ chức sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến của Chính phủ Việt Nam, được công bố tại hội nghị Cấp cao ASEAN năm 2023 nhằm tạo khuôn khổ để lãnh đạo các nước ASEAN, các đối tác cùng giới học giả, doanh nghiệp quốc tế trao đổi, đề xuất sáng kiến đóng góp vào quá trình định hình tương lai ASEAN, đồng thời bổ trợ cho các tiến trình chính thức của ASEAN.

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược nhằm xây dựng một cộng đồng tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm. Diễn đàn dự kiến quy tụ lãnh đạo cấp cao Việt Nam, lãnh đạo một số nước thành viên ASEAN cùng đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong nước, quốc tế.

Trước thềm diễn đàn, ngày 8-6 sẽ diễn ra nhiều hoạt động khởi động như tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, tọa đàm bàn tròn về tiểu vùng Mekong, bàn tròn thanh niên Đông Nam Á và tọa đàm về quản trị trí tuệ nhân tạo.

Phiên khai mạc AFF 2026 dự kiến diễn ra sáng 9-6 tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng lãnh đạo cấp cao một số nước ASEAN. Các phiên toàn thể trong ngày sẽ tập trung thảo luận về tự cường và đoàn kết ASEAN, thúc đẩy sáng kiến phòng ngừa xung đột và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ASEAN.

Trong ngày 10-6, diễn đàn sẽ diễn ra các phiên toàn thể về an ninh năng lượng, mô hình phát triển cùng một số phiên chuyên đề khác trước khi bế mạc vào chiều cùng ngày.

Bộ Ngoại giao cho biết, Diễn đàn Tương lai ASEAN đã được tổ chức thành công vào năm 2024 và năm 2025, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng và ủng hộ rộng rãi của các nước ASEAN và bạn bè quốc tế, từng bước khẳng định uy tín của một diễn đàn mở, hướng tới tương lai. Kết quả của diễn đàn đã được đưa vào các văn kiện của hội nghị Cấp cao ASEAN trong cùng năm.

BÍCH QUYÊN