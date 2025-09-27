Khi đặt cược thể thao hợp pháp

Dự thảo tập trung chính vào nội dung đặt cược bóng đá quốc tế với nhiều thay đổi. Dù có khoảng lùi 8 năm cũng như những phát sinh phức tạp về quy mô, hình thức của cá cược thể thao bất hợp pháp, nhưng dự thảo nghị định mới được đánh giá là tiếp tục “siết” chứ không “thả lỏng” cho việc triển khai loại hình đặt cược bóng đá quốc tế.

Từ chỗ cho phép đặt cược tối đa 1triệu đồng/1 sản phẩm cược trong 1 ngày và được tối đa 15 sản phẩm cược, dự thảo nghị định mới quy định người tham gia chỉ được đặt tối đa 10 triệu đồng/ngày cho tất cả các sản phẩm cược. Bên cạnh đó, cũng chỉ có duy nhất một đơn vị cấp phép cung cấp cược với thời hạn thí điểm 5 năm, đi kèm là một loạt điều kiện khác về vốn pháp định, năng lực hợp tác quốc tế, cam kết bảo vệ bản quyền hình ảnh cho các đối tác giải đấu… Về cơ bản, đây là động thái mới để dần đưa hoạt động đặt cược bóng đá quốc tế cũng như các loại hình thể thao khác đi vào kinh doanh hợp pháp. Trong dự thảo cũng đã có các điều chỉnh để tăng tính khả thi cho hoạt động kinh doanh đặt cược, ví dụ như thay vì chỉ tổ chức cược ở các trận đấu thuộc hệ thống chính thức của Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) vốn diễn ra không thường xuyên, thì nay người tham gia sẽ được mở rộng đến các giải là liên đoàn thành viên của FIFA (được hiểu là các giải bóng đá ở châu Âu), hay cho phép cược trực tuyến với các trận đấu khung giờ muộn…

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, các nút thắt khiến cho đặt cược thể thao bóng đá quốc tế chưa thể triển khai bấy lâu nay vẫn chưa được “mở” trong dự thảo nghị định mới, chưa thông thoáng và khó thu hút nhà đầu tư. Lý do là nhiều nội dung của dự thảo nghị định quy định trong việc chơi cược chưa hấp dẫn để thu hút người chơi; doanh nghiệp cũng khó giải được bài toán lợi nhuận, nhất là còn trong thời hạn thí điểm tương đối 5 năm.

Ngoài ra, vì lý do an ninh trật tự, an toàn xã hội nên dự thảo nghị định thiết kế hành lang pháp lý chặt chẽ, chưa phù hợp với đặc thù cũng như những trải nghiệm đang có của loại hình cá cược thể thao. Thực tế hiện nay, người chơi tại Việt Nam đang bị tiếp cận rất sâu từ những tổ chức và trang web cá cược hoạt động bất hợp pháp tại Việt Nam. Đó có thể là hàng trăm sản phẩm cược cho mỗi trận đấu, hàng ngàn trận đấu mỗi tuần, hàng chục loại hình thể thao không riêng gì bóng đá, chưa kể việc không giới hạn số tiền cược hoặc tài khoản tham gia.

Thậm chí, người không có ý định chơi cược còn bị tác động bởi các quảng cáo bằng tiếng Việt công khai xuất hiện trên truyền hình trực tiếp tại các giải đấu hàng đầu. Nói cách khác, doanh nghiệp kinh doanh cá cược hợp pháp tại Việt Nam sẽ không thể cạnh tranh. Trong trường hợp chỉ có một doanh nghiệp duy nhất được cấp phép vô hình trung dẫn đến tác dụng ngược: các tổ chức bất hợp pháp sẽ lợi dụng việc được cá cược hợp pháp để lôi kéo người chơi về phía mình nhiều hơn.

Việc triển khai chậm trên tinh thần đánh giá cẩn trọng đối với loại hình cá cược thể thao vốn nhạy cảm, có ảnh hưởng lớn đến an ninh xã hội là điều có thể thông cảm cho cơ quan quản lý. Tuy nhiên, thực tế là chúng ta đã có quãng lùi về thời gian đủ để phân tích mọi rủi ro, có các công cụ kiểm soát dòng tiền thông qua nền tảng công nghệ và kinh nghiệm phòng chống tội phạm trên không gian số. Những tiến bộ về khía cạnh quản lý đó lại không được đề cập trong các quy định của dự thảo nghị định khiến cho những đề xuất tưởng là “mở” trở thành những “rào cản” mới trong việc triển khai kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế nói riêng và thể thao nói chung.

YẾN PHƯƠNG