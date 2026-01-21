Sức sống cơ sở

Khi đối thoại gỡ được “nút thắt” mặt bằng

SGGPO

Chiều 21-1, tại UBND phường Tam Thắng (TPHCM), 4 hộ dân cuối cùng liên quan Dự án nạo vét kênh Bến Đình đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư và ký bàn giao mặt bằng.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình, đoạn qua phường Tam Thắng có 8 hộ dân bị thu hồi đất, với tổng diện tích khoảng 3,5ha.

Trước đó, 7/8 hộ khởi kiện các quyết định hành chính liên quan đến thu hồi đất. Khi mặt bằng chưa thông, công trình chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường dòng kênh cũng buộc phải “đứng chờ”.

ảnh_Viber_2026-01-21_16-28-21-958.jpg
Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng phát biểu tại buổi chi trả tiền bồi thường và hỗ trợ tái định cư

Điều đáng ghi nhận, trong lúc chờ phán quyết của tòa án, chính quyền phường Tam Thắng tổ chức đối thoại thẳng thắn với người dân. Hai buổi làm việc vào các ngày 4-11 và 17-11-2025 vừa phổ biến quy định pháp luật, đồng thời lắng nghe người dân bày tỏ những lo lắng về nơi ở, sinh kế sau giải tỏa.

ảnh_Viber_2026-01-21_16-28-40-960.jpg
Lãnh đạo UBND phường Tam Thắng trao các quyết định về bồi thường và tái định cư cho 4 hộ dân

Từ những cuộc trao đổi nhằm “nói cho rõ, nghe cho hết”, 4 hộ dân đã chủ động chấm dứt khiếu kiện, đồng thuận bàn giao mặt bằng.

ảnh_Viber_2026-01-21_16-28-48-737.jpg
Cán bộ UBND phường Tam Thắng hỗ trợ người dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường

Căn cứ các bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TPHCM, UBND phường Tam Thắng phối hợp các đơn vị liên quan chi trả gần 77 tỷ đồng cho 4 hộ dân và tiếp nhận gần 2,7ha đất sạch để triển khai dự án.

Đến nay, toàn bộ 8 hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Phát biểu tại buổi chi trả tiền bồi thường, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng Lê Xuân Tú mong bà con sớm ổn định chỗ ở, an cư lạc nghiệp; đồng thời đề nghị chủ đầu tư khẩn trương thi công dự án, đảm bảo tiến độ.

Tin liên quan
NGUYỄN NAM

Từ khóa

UBND phường Tam Thắng Tam Thắng Kênh Bến Đình Lê Xuân Tú TAND Cấp cao tại TPHCM Tiền bồi thường Đất sạch Nạo vét An cư lạc nghiệp Từng nhà

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn