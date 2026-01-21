Khi đối thoại gỡ được “nút thắt” mặt bằng

Chiều 21-1, tại UBND phường Tam Thắng (TPHCM), 4 hộ dân cuối cùng liên quan Dự án nạo vét kênh Bến Đình đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư và ký bàn giao mặt bằng.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình, đoạn qua phường Tam Thắng có 8 hộ dân bị thu hồi đất, với tổng diện tích khoảng 3,5ha.

Trước đó, 7/8 hộ khởi kiện các quyết định hành chính liên quan đến thu hồi đất. Khi mặt bằng chưa thông, công trình chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường dòng kênh cũng buộc phải “đứng chờ”.

Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng phát biểu tại buổi chi trả tiền bồi thường và hỗ trợ tái định cư

Điều đáng ghi nhận, trong lúc chờ phán quyết của tòa án, chính quyền phường Tam Thắng tổ chức đối thoại thẳng thắn với người dân. Hai buổi làm việc vào các ngày 4-11 và 17-11-2025 vừa phổ biến quy định pháp luật, đồng thời lắng nghe người dân bày tỏ những lo lắng về nơi ở, sinh kế sau giải tỏa.

Lãnh đạo UBND phường Tam Thắng trao các quyết định về bồi thường và tái định cư cho 4 hộ dân

Từ những cuộc trao đổi nhằm “nói cho rõ, nghe cho hết”, 4 hộ dân đã chủ động chấm dứt khiếu kiện, đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Cán bộ UBND phường Tam Thắng hỗ trợ người dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường

Căn cứ các bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TPHCM, UBND phường Tam Thắng phối hợp các đơn vị liên quan chi trả gần 77 tỷ đồng cho 4 hộ dân và tiếp nhận gần 2,7ha đất sạch để triển khai dự án.

Đến nay, toàn bộ 8 hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Phát biểu tại buổi chi trả tiền bồi thường, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng Lê Xuân Tú mong bà con sớm ổn định chỗ ở, an cư lạc nghiệp; đồng thời đề nghị chủ đầu tư khẩn trương thi công dự án, đảm bảo tiến độ.

NGUYỄN NAM