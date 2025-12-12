Tam Thắng đổi mới mô hình lãnh đạo, tạo động lực phát triển mới

Năm 2025, Đảng bộ phường Tam Thắng (TPHCM) tạo dấu ấn mạnh mẽ khi hoàn thành và vượt 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từng bước định hình phương thức lãnh đạo mới.

Đồng chí Lê Xuân Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tam Thắng phát biểu tại hội nghị

Ngày 12-12, Đảng bộ phường Tam Thắng tổ chức Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ phường năm 2025, đánh dấu năm đầu tiên vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng.

Năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn phường đạt 11.500 tỷ đồng, tăng 14,69%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 225%; doanh thu dịch vụ lưu trú - ăn uống tăng 27,28%; vận tải - kho bãi tăng 12,85%.

Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước đạt 615 tỷ đồng (bằng 120,12% dự toán năm) là một trong những điểm sáng nổi bật của phường.

Năm 2025, tổng mức bán lẻ trên địa bàn phường Tam Thắng tăng 225% so với cùng kỳ. Trong ảnh: Người dân mua sắm hàng hóa tại siêu thị Co.opmart Vũng Tàu

Bên cạnh đó, phường chú trọng phát triển mạnh kinh tế tư nhân, thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại và quản lý chặt giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh và giáo dục tiếp tục bảo đảm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được nâng lên.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị được Ban Thường vụ Đảng ủy phường chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, gặt hái nhiều kết quả quan trọng; công tác kiểm tra - giám sát triển khai quyết liệt; siết chặt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, không có vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra.

Định hướng 2026 là năm bản lề của nhiệm kỳ 2025-2030 và năm diễn ra Đại hội XIV của Đảng, Đảng bộ phường Tam Thắng xác định đổi mới mô hình lãnh đạo, tạo động lực phát triển mới.

Trong đó, trọng tâm là tái cơ cấu không gian phát triển; quản lý tài nguyên, đất đai hiệu quả, thúc đẩy đô thị xanh – văn minh – hiện đại; tăng tốc chuyển đổi số, phát triển khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, mở rộng kinh tế tư nhân và kinh tế số…

NGUYỄN NAM