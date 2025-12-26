Kho bạc Nhà nước phát hành hơn 360.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Tính đến hết ngày 24-12, tổng thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 2.577.275 tỷ đồng, bằng 131,04% so với dự toán năm 2025 được giao. Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) đạt 2.214.247 tỷ đồng, bằng 132,72% dự toán năm.

Chiều 26-12, tại Hà Nội, Kho bạc Nhà nước (KBNN, Bộ Tài chính) đã tổ chức buổi cung cấp thông tin cho báo chí về một số kết quả hoạt động của KBNN trong năm 2025.

Theo bà Ngô Thị Nhung, Phó Giám đốc KBNN, từ ngày 1-7-2025, hệ thống 20 KBNN khu vực tiếp tục được sắp xếp lại và điều chỉnh địa bàn quản lý phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. KBNN đã cắt giảm được 465 đầu mối (tỷ lệ cắt giảm đạt trên 44%), giảm từ 1.047 đầu mối xuống còn 582 đầu mối.

Bà Ngô Thị Nhung, Phó Giám đốc KBNN phát biểu. Ảnh: LƯU THỦY

KBNN đã thực hiện tốt tổ chức thu ngân sách Nhà nước (NSNN), phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu, tập trung nhanh và hạch toán kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách.

Về thu NSNN, tính đến hết ngày 24-12, tổng thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 2.577.275 tỷ đồng, bằng 131,04% so với dự toán năm 2025 được giao. Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) đạt 2.214.247 tỷ đồng, bằng 132,72% dự toán năm.

Về chi NSNN, KBNN triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; đồng thời phối hợp giải ngân vốn đầu tư công kịp thời theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lưu Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ của KBNN, phát biểu. Ảnh: LƯU THỦY

Hệ thống đã thanh toán chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP với kinh phí là hơn 163.000 tỷ đồng cho hơn 117.000 người; đồng thời, đã chi trả, tặng quà dịp Quốc khánh 2-9 với kinh phí là hơn 10.460 tỷ đồng, đạt gần 97% dự toán.

Thông qua hoạt động sử dụng ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi, KBNN đã nộp vào NSNN hơn 12.400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo ông Lưu Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ của KBNN, nhằm bảo đảm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn của ngân sách, tính đến hết ngày 25-12, tổng lượng trái phiếu Chính phủ (TPCP) do KBNN phát hành là gần 350.000 tỷ đồng.

Dự kiến đến hết năm 2025, tổng lượng TPCP phát hành là khoảng 360.000 tỷ đồng, là mức cao nhất từ trước đến nay.

Kỳ hạn phát hành trái phiếu bình quân năm 2025 là 9,78 năm (giảm 1,34 năm so với năm 2024); lãi suất phát hành trái phiếu bình quân năm 2025 là 3,21%/năm (tăng 0,69%/năm so với năm 2024).

