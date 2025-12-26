VN-Index giảm hơn 13 điểm

Trong phiên sáng, VN-Index có lúc giảm gần 55 điểm, thủng mốc 1.700 điểm, khi nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VRE, VPL và VHM) đồng loạt giảm sàn, tạo áp lực lớn lên chỉ số. Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc trong phiên chiều khi thị trường giảm sâu đã giúp VN-Index thu hẹp đà giảm 32 điểm, chốt phiên chỉ còn giảm hơn 13 điểm.

Đà hồi phục tích cực của VN-Index đến từ việc 3/4 cổ phiếu nhà Vingroup thoát sàn: VHM chốt phiên giảm 3,8%, VIC giảm 1,9%, VRE giảm gần 1%. Riêng VPL vẫn đóng cửa ở giá sàn. Tính chung, mức giảm của 4 cổ phiếu này đã lấy đi khoảng 12 điểm trong hơn 13 điểm giảm của VN-Index.

Nhóm cổ phiếu Vingroup giảm mạnh ảnh hưởng tiêu cực đến toàn nhóm cổ phiếu bất động sản khiến nhóm này chìm trong sắc đỏ: NLG giảm 2,9%, VPI giảm 2,78%, DIG giảm 1,69%, IDC giảm 1,09%, HDC giảm, 2,98%. KHG giảm 1,47%; CEO, PDR, KBC, TCH giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) dù có sự phân hoá nhưng cũng nghiêng về sắc đỏ. Trong đó, một số cổ phiếu còn giữ mức tăng tích cực: STB tăng 2,86%, FTS tăng 2,54%, VCI tăng 4,49%..

Riêng nhóm cổ phiếu thép và dầu khí tăng tích cực: POM tăng trần, HPG tăng 2,48%, NKG tăng 2,34%; PVD tăng 3,21%, BSR tăng 2,2%, PVS tăng 4,01%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 13,05 điểm (0,75%) còn 1.729,80 điểm với 218 mã giảm, 100 mã tăng và 54 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 0,45 điểm (1,18%) còn 250,53 điểm với 94 mã giảm, 50 mã tăng và 65 mã đứng giá. Lực bắt đáy tăng mạnh nên thanh khoản tăng cao. Tổng giá trị trên sàn HOSE gần 32.700 tỷ đồng, tăng 6.300 tỷ đồng với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt hơn 34.800 tỷ đồng.

Trong khi nhà đầu tư trong nước đổ tiền vào bắt đáy, khối ngoại đã quay lại bán ròng trên sàn HOSE hơn 1.100 tỷ đồng, cắt đứt chuỗi mua ròng 4 phiên trước đó. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất đều thuộc nhóm cổ phiếu nhà Vingroup: VIC gần 532 tỷ đồng, VHM gần 357 tỷ đồng và VRE hơn 120 tỷ đồng.

