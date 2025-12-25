VN-Index vượt 1.800 điểm rồi giảm sâu

3/4 cổ phiếu nhà Vingroup giảm sàn sau thông tin Tập đoàn Vingroup vừa có công văn trình Chính Phủ xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, khiến VN-Index giảm sâu.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 25-12 biến động mạnh với biên độ dao động trong phiên lên đến 63 điểm.

Trong phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index có thời điểm tăng gần 23 điểm lên 1.805,26 điểm. Sau đó quay đầu giảm gần 40 điểm, chốt phiên ở mức 1.742,85 điểm, tức giảm đến 63 điểm trong phiên.

Góp phần kéo VN-Index “tụt áp” sau khi vượt 1.800 điểm là nhóm cổ phiếu nhà Vingroup: VIC, VRE, VHM giảm sàn và VPL giảm 2,9%, góp phần lấy của VN-Index hơn 30 điểm trong hơn 39 điểm giảm.

Nhóm cổ phiếu Vingroup quay đầu giảm mạnh gây ảnh hưởng tiêu cực lên thị trường, hàng loạt cổ phiếu bị bán theo kéo VN-Index giảm mạnh cuối phiên. Số cổ phiếu giảm chiếm áp đảo, gấp 3 lần cổ phiếu tăng.

Hầu hết các nhóm ngành đều quay đầu giảm, trong đó nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh kéo VN-Index giảm sâu: STB giảm 4,77%, SHB giảm 2,37%, LPB giảm 1,87%, TCB giảm 2,72%, VPB giảm 1,88%, TPB giảm 2,3%...

Nhóm chứng khoán cũng ngập sắc đỏ, nhiều cổ phiếu giảm hơn 2%: VCI giảm 3,51%, VIX giảm 2,54%, SSI giảm 2,71%, VCK giảm 2%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công, ngoài 3 cổ phiếu VIC, VHM, VRE giảm sàn, số còn lại cũng chìm trong sắc đỏ: DPG giảm 4,41%, CII giảm 3,23%, DXG giảm 3,03%, HDC giảm 3,29%, CEO giảm 2,19%, PDR giảm 2,74%, DIG giảm 2,2%, KDH giảm 2,43%...

Một số cổ phiếu hiếm hoi đi ngược thị trường, còn giữ được mức tăng mạnh: PET tăng trần, MCH (Công ty CP hàng tiêu dùng Masan- vừa lên sàn hôm nay) tăng 5,03%, VJC tăng 6,53%, BID tăng 1,04%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 39,97 điểm (2,24%) còn 1.742,85 điểm với 238 mã giảm, 87 mã tăng và 46 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 1,62 điểm (0,64%) còn 250,98 điểm với 99 mã giảm, 49 mã tăng và 52 mã đứng giá. Lực bán mạnh cuối phiên kéo thanh khoản tăng, tổng giá trị trên sàn HOSE gần 26.400 tỷ đồng, tăng 1.100 tỷ so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt hơn 27.900 tỷ đồng.

Dù vậy, khối ngoại vẫn mua ròng phiên thứ 4 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị mua ròng gần 492 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là VHM gần 119 tỷ đồng, STB gần 118 tỷ đồng và MCH gần 100 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN