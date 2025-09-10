Kho bạc Nhà nước yêu cầu hệ thống đảm bảo chi lương cho 100% cấp xã trước ngày 15-9

Ngày 10-9, Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông tin, cơ quan này đã ban hành Công điện số 12/CĐ-KBNN, yêu cầu giám đốc KBNN các khu vực chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cấp xã, đảm bảo 100% đơn vị hoàn thành việc mở tài khoản và thanh toán lương tại KBNN trước ngày 15-9.

Theo KBNN, công điện được ban hành sau phiên họp của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính ngày 9-9. Mục tiêu nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc ban hành công điện này thể hiện sự quyết tâm của KBNN trong việc hoàn thành các nhiệm vụ tài chính, ngân sách, đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị cấp xã trong giai đoạn triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 9-9-2025, trong tổng số 55.965 đơn vị cấp xã dự kiến giao dịch với KBNN, vẫn còn 475 đơn vị chưa mở tài khoản tại KBNN (chiếm 0,85%) và 1.225 đơn vị chưa chi lương (chiếm 2,33%).

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, Giám đốc KBNN yêu cầu giám đốc KBNN các khu vực đẩy nhanh tiến độ mở tài khoản và chi lương, bao gồm: chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch trực thuộc chủ động phối hợp với các đơn vị cấp xã để chi lương cho cán bộ, công chức, viên chức. Mục tiêu là đảm bảo 100% các đơn vị hoàn thành việc mở tài khoản và thanh toán lương tại KBNN trước ngày 15-9.

Đồng thời, KBNN yêu cầu xử lý các trường hợp đặc biệt như: đối với các đơn vị chưa được giao dự toán hoặc chưa bổ nhiệm chủ tài khoản, kế toán trưởng, KBNN khu vực cần phối hợp với sở tài chính báo cáo UBND cấp tỉnh, thành phố để có chỉ đạo xử lý dứt điểm.

LƯU THỦY