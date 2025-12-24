Kinh tế

TPHCM: Huy động vốn tín dụng năm 2025 ước đạt 5,17 triệu tỷ đồng

Lãi suất huy động VND từ tháng 11-2025 có xu hướng tăng nhẹ ở nhiều kỳ hạn.

Chiều 24-12, bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 cho biết, năm 2025, dự ước tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng tại TPHCM ước đạt 5.171.500 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cuối năm 2024. Tổng dư nợ tín dụng ước đạt 5.085.100 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2024.

Về xu hướng lãi suất, bà Trần Thị Ngọc Liên cho biết, tính đến ngày 30-11, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bằng VND có một điều chỉnh so với tháng trước và thời điểm cuối năm 2024.

Cụ thể, đối với lãi suất huy động VND: Khối NHTM cổ phần tăng khoảng 0,1-0,3%/năm ở các kỳ hạn. So với cuối năm 2024, lãi suất tăng khoảng 0,2-0,6%/năm. Khối NHTM Nhà nước giảm khoảng 0,5%/năm kỳ hạn 6 tháng nhưng tăng 0,1-0,8%/năm ở các kỳ hạn còn lại. So với cuối năm 2024, lãi suất giảm ở một số kỳ hạn dài nhưng tăng 0,2-0,9%/năm ở các kỳ hạn khác. Khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài tăng 0,5-0,7%/năm ở hầu hết kỳ hạn, trừ kỳ hạn 12 tháng giảm nhẹ 0,1%/năm.

Đối với lãi suất cho vay VND, mức phổ biến cho các khoản vay ngắn hạn là 5,2-7,5%/năm và vay trung, dài hạn là 5,4-9%/năm. So với cuối năm 2024, lãi suất cho vay ngắn hạn đã tăng khoảng 0,5-0,8%/năm. Lãi suất cho vay bằng USD duy trì ổn định, phổ biến ở mức 4,2-5,2%/năm đối với khoản vay ngắn hạn và khoảng 4,7%/năm cho vay trung, dài hạn.

NHUNG NGUYỄN

