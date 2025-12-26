BVBank tăng vốn điều lệ lên 9.912 tỷ đồng

Nguồn vốn tăng thêm sẽ được BVBank bổ sung vốn cho vay, qua đó tăng quy mô tín dụng và cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 BVBank tổ chức ngày 26-12

Chiều 26-12, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 để bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, ĐHĐCĐ bất thường cũng đã bổ sung, thay đổi nhân sự và thông qua danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.

Cụ thể, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về việc không đồng thời tham gia quản trị điều hành tại 2 tổ chức, ông Ngô Quang Trung, nguyên thành viên HĐQT; bà Nguyễn Thanh Phượng, nguyên thành viên HĐQT và hiện là Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và đổi mới; bà Phan Thị Hồng Lan, nguyên Trưởng BKS sẽ không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tư cách là thành viên HĐQT và Trưởng BKS.

Riêng bà Nguyễn Thanh Phượng vẫn tiếp tục đồng hành cùng BVBank với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và đổi mới.

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 của BVBank

Theo đó, HĐQT gồm 6 thành viên: ông Lê Anh Tài, ông Nguyễn Nhất Nam, ông Lý Hoài Văn, bà Nguyễn Thị Thu Hà, ông Phạm Quang Khánh và ông Phạm Thanh Sơn (thành viên độc lập). Trong vòng 90 ngày, HĐQT sẽ bầu bổ sung thành viên độc lập thứ 2 nằm trong HĐQT.

BKS gồm 5 thành viên: ông Lý Công Nha, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, ông Lê Hoàng Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm và bà Bùi Thị Quanh.

ĐHĐCĐ cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2026, từ 6.408 tỷ đồng hiện tại lên 9.912 tỷ đồng, tức tăng thêm 3.504 tỷ đồng.

Trong đó, phát hành cổ phiếu ra công chúng là 3.204 tỷ đồng, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của ngân hàng (ESOP) là 300 tỷ đồng.

Theo HĐQT mới, việc tăng vốn điều lệ sẽ là đòn bẩy rất lớn để nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn hoạt động và tăng cường khả năng cạnh tranh của BVBank trên thị trường.

NHUNG NGUYỄN