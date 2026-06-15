Khóa một chiều 8 triệu thuê bao di động

Theo VinaPhone và Viettel Telecom, có 8 triệu thuê bao di động của hai nhà mạng này bị khóa một chiều, tuy nhiên các thuê bao này vẫn duy trì khả năng nhận cuộc gọi và tin nhắn đến và vẫn còn thời gian để xác thực SIM chính chủ qua VNeID.

VinaPhone phục vụ khách xác thực thông tin tại điểm giao dịch VNPT Bắc Hà - Lào Cai.

Từ 9h sáng nay, ngày 15-6, VinaPhone đã thực hiện việc tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi (gọi điện và nhắn tin SMS đi) đối với gần 3 triệu thuê bao thuộc diện phải xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN (Thông tư 08) của Bộ KH-CN. Còn Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết, đúng 0h00 ngày 15-6, hệ thống nhà mạng này đã khóa SIM một chiều đối với hơn 5 triệu thuê bao chưa hoàn tất việc xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08.

Theo lộ trình được quy định, sau khi bị khóa một chiều, thuê bao sẽ có thêm 60 ngày để thực hiện xác thực thông tin. Nếu hết thời gian này mà vẫn chưa hoàn tất xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Sau 5 ngày kể từ thời điểm khóa hai chiều, trường hợp khách hàng vẫn không thực hiện xác thực, nhà mạng sẽ chấm dứt cung cấp dịch vụ đối với thuê bao theo quy định.

Ngay sau khi khách hàng hoàn tất xác thực thành công, thuê bao sẽ được mở lại dịch vụ tương ứng mà không cần chờ đến các mốc thời gian tiếp theo. Vì vậy, những khách hàng vừa bị khóa một chiều hoàn toàn có thể chủ động thực hiện xác thực để nhanh chóng khôi phục liên lạc.

Đại diện nhà mạng VinaPhone và Viettel Telecom cam kết tiếp tục hỗ trợ khách hàng xác thực thuê bao chính chủ dù đã bị khóa một chiều thuê bao. VinaPhone hiện cung cấp nhiều kênh xác thực, khách hàng có thể thực hiện trực tuyến trên ứng dụng My VNPT, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch VinaPhone hoặc VNPT trên toàn quốc để được hỗ trợ trực tiếp. Mọi thắc mắc liên quan đến việc xác thực thông tin thuê bao, người dùng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 18001091.

Còn với Viettel Telecom, chủ thuê bao có thể thực hiện xác thực qua ứng dụng My Viettel, Viettel Tammi… hoặc đến cửa hàng Viettel, Viettel Store hay gọi 18008098 (sau đó bấm phím 0) và cung cấp thông tin cho tổng đài viên, nhân viên Viettel sẽ đến tận nhà hỗ trợ khách hàng xác thực.

Tin liên quan Nhà mạng chạy đua hỗ trợ người dùng di động

BÁ TÂN - TRẦN LƯU