Nhà mạng chạy đua hỗ trợ người dùng di động

Theo quy định tại Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ KH-CN có hiệu lực từ ngày 15-4-2026, người dùng điện thoại di động phải xác thực thông tin thuê bao (xác thực sim chính chủ) qua VNeID và hôm nay là ngày cuối để thực hiện việc này nên các nhà mạng đang chạy đua để hỗ trợ người dùng di động…

Nhân viên VNPT VinaPhone đến từng bản làng hỗ trợ người dân xác thực SIM chính chủ qua VNeID.

Đến nay đã có 18 triệu thuê bao VinaPhone hoàn thành xác thực thông tin thuê bao. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 3 triệu thuê bao thuộc diện cần thực hiện xác thực theo quy định mới. Nhà mạng khuyến nghị khách hàng chủ động hoàn tất thủ tục ngay khi nhận được thông báo để tránh những ảnh hưởng không đáng có.

Đối với các hộ kinh doanh, chủ cửa hàng trực tuyến hay người lao động thường xuyên giao dịch với khách hàng qua điện thoại, việc gián đoạn liên lạc dù chỉ trong thời gian ngắn cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, chăm sóc khách hàng và các giao dịch quan trọng.

Người dân xác thực SIM chính chủ qua VNeID tại một cửa hàng của VinaPhone

Để tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng, VinaPhone đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ trên phạm vi toàn quốc. Khách hàng có thể thực hiện xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng My VNPT hoặc đến các điểm giao dịch của VinaPhone để được hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp. Đồng thời, nhà mạng cũng tăng cường nhân sự, mở rộng các kênh tư vấn và đẩy mạnh truyền thông nhằm giúp khách hàng tiếp cận đầy đủ thông tin về quy định mới.

Đại diện VinaPhone cho biết: "Chúng tôi khuyến nghị khách hàng chủ động hoàn tất thủ tục sớm thay vì chờ tới sát thời hạn. Việc xác thực chỉ mất vài phút nhưng sẽ giúp khách hàng duy trì liên lạc liên tục, bảo đảm các giao dịch điện tử và tránh bị gián đoạn dịch vụ theo quy định. VinaPhone cũng khuyến nghị khách hàng kiểm tra tình trạng thuê bao và chủ động hoàn tất xác thực ngay từ bây giờ để tránh tình trạng quá tải cục bộ tại các điểm hỗ trợ cũng như bảo đảm việc sử dụng dịch vụ không bị gián đoạn".

Nhân viên Viettel Telecom xác thực SIM chính chủ qua VNeID cho người dùng.

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) công bố đã hỗ trợ thành công cho hơn 90% khách hàng thuộc diện phải xác thực thông tin. Con số hơn 90% khách hàng hoàn thành xác thực trước hạn chót 15-6. Phần lớn khách hàng đã chủ động ứng dụng công nghệ để tự xác thực qua My Viettel, Viettel Tammi hoặc VNeID.

Theo Viettel, trong số 5 triệu thuê bao chưa xác thực có nhiều người không sử dụng điện thoại thông minh và hạn chế trong việc tự thao tác công nghệ và là thuê bao của đồng bào sinh sống tại các bản làng vùng sâu, vùng xa, hải đảo khó tiếp cận thông tin; Người cao tuổi, người có sức khỏe yếu không thể tự di chuyển…

Hiện VinaPhone đang tiếp tục công tác hỗ trợ khách hàng xác thực thuê bao ở các điểm giao dịch và cả qua ứng dụng MyVNPT, còn Viettel tiếp tục tăng cường các điểm hỗ trợ lưu động đến thôn bản, khu dân cư để hỗ trợ người dân. Khách hàng cao tuổi, không thể đi lại chỉ cần gọi điện tới tổng đài cung cấp địa chỉ, nhân viên nhà mạng sẽ đến tận nhà phục vụ hoàn toàn miễn phí.

Theo quy định, các thuê bao thuộc diện phải xác thực nhưng chưa hoàn thành thủ tục trước thời điểm quy định có hiệu lực (15-6-2026) sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Cụ thể: Đối với thuê bao thông thường, nếu không hoàn tất xác thực trước ngày 15-6 sẽ bị khóa một chiều (chiều gọi và nhắn tin đi). Sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều mà vẫn chưa xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Đối với thuê bao thay đổi thiết bị đầu cuối, nếu không thực hiện xác thực lại theo quy định, thuê bao sẽ bị khóa một chiều sau 2 giờ. Sau 30 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều mà vẫn chưa xác thực, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều. Đối với thuê bao bị chủ sở hữu từ chối sử dụng trên ứng dụng VNeID, người dùng có 5 ngày để thực hiện xác thực lại. Hết thời hạn này mà chưa xác thực, thuê bao sẽ bị khóa một chiều. Sau 60 ngày kể từ ngày bị khóa một chiều, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều. Đối với cả ba trường hợp nêu trên, nếu không hoàn tất xác thực trong vòng 5 ngày kể từ thời điểm bị khóa hai chiều, số thuê bao sẽ bị thu hồi và hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông sẽ chấm dứt theo quy định.

BÁ TÂN