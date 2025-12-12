Khoang thương gia trở thành tiêu chí chọn dòng xe MPV

Thị trường ô tô MPV hạng sang tại Việt Nam đang tăng trưởng ổn định, theo tổng hợp từ các đại lý giai đoạn cuối năm 2025, nhu cầu của nhóm khách hàng doanh nhân và hộ gia đình có nhu cầu di chuyển đường dài đang tăng khoảng 18 - 22%.

Mẫu BYD M9 đã là một trong những xe MPV thu hút sự quan tâm của người dùng

Bên cạnh yếu tố vận hành, nhiều người mua ngày càng ưu tiên khoang thương gia với tiện nghi cao cấp - tiêu chí vốn trước đây chỉ xuất hiện ở phân khúc 5 - 7 tỷ đồng. Xu hướng này thể hiện rõ trong nhóm khách hàng doanh nhân, những người thường xuyên di chuyển giữa các tỉnh hoặc sử dụng xe như một không gian làm việc di động.

Các tiêu chí như độ êm, không gian ghế giữa, hệ thống cách âm, khả năng ngả linh hoạt và các tiện ích như massage, sưởi, làm mát… trở thành yếu tố ưu tiên khi lựa chọn xe. Ghi nhận tại showroom BYD NEG Tiền Giang, mẫu BYD M9 từ khi mới được hãng giới thiệu đã là một trong những xe MPV thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng này.

Xe sở hữu cấu hình khoang thương gia với ghế giữa tách rời, tích hợp loạt tiện ích cao cấp vốn thường chỉ xuất hiện ở phân khúc giá cao hơn. Bên cạnh đó, thiết kế rộng rãi với chiều dài cơ sở hơn 3.000mm và cách bố trí cabin tập trung vào sự thoải mái giúp mẫu MPV này phù hợp với các chuyến đi dài hoặc nhu cầu tiếp khách trên xe.

Công nghệ hybrid DM-i thế hệ mới cũng là một yếu tố khiến nhiều khách doanh nhân chú ý, đặc biệt khi cần một phương tiện vừa vận hành êm ái, vừa tiết kiệm chi phí nhiên liệu. Hệ truyền động kết hợp động cơ xăng 1.5L tăng áp và mô-tơ điện cho phép xe tối ưu khả năng tăng tốc trong đô thị, đồng thời duy trì mức tiêu hao thấp ở ngoại ô, phù hợp với các hành trình di chuyển liên tục.

Đại diện BYD NEG Tiền Giang cho biết, phần lớn khách đến xem BYD M9 thời gian gần đây đều thuộc nhóm doanh nhân và chủ doanh nghiệp tại địa phương. Họ tìm kiếm một mẫu xe vừa đảm bảo hình ảnh sang trọng, vừa đáp ứng được sự thoải mái khi sử dụng như “văn phòng di động”.

Ngoài yếu tố tiện nghi, chính sách bảo hành, hỗ trợ tài chính và dịch vụ hậu mãi tại đại lý cũng được xem là yếu tố tác động đến quyết định của người mua. BYD Tiền Giang hiện đang triển khai chương trình lái thử và tư vấn chuyên sâu về công nghệ hybrid, giúp người dùng hiểu rõ hơn về quá trình vận hành, bảo dưỡng và chi phí sử dụng thực tế.

Trong bối cảnh thị trường MPV tiếp tục mở rộng và người dùng ngày càng chú trọng trải nghiệm bên trong cabin, khoang thương gia được dự báo sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong quyết định mua xe của nhóm khách hàng doanh nhân. Sự xuất hiện của các mẫu xe có cấu hình cao cấp trong mức giá hợp lý hơn như BYD M9 đã góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho người dùng và thúc đẩy sự phát triển của phân khúc MPV cỡ lớn tại Việt Nam.

BÌNH LÂM