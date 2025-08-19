Khởi công dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Trị An quy mô 3.900 tỷ đồng

Sáng 19-8, tại xã Trị An (tỉnh Đồng Nai), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng. Đây là một trong 250 công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng các đối tác, nhà thầu, tổ chức tín dụng.

Khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Trị An (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: QUỐC HÙNG

Dự án có tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng, do EVN làm chủ đầu tư. Công trình sẽ xây dựng thêm 2 tổ máy với tổng công suất 200MW, sản lượng điện trung bình hàng năm khoảng 200 triệu kWh. Dự án đấu nối vào trạm phân phối 220kV hiện hữu, góp phần bổ sung nguồn điện quan trọng cho hệ thống điện quốc gia và khu vực miền Nam.

Các địa biểu dự lễ khởi công. Ảnh: XUÂN TRUNG

Nhà máy Thủy điện Trị An hiện hữu được xây dựng từ năm 1984 và hoàn thành năm 1991 với 4 tổ máy, công suất thiết kế 400MW. Gần 40 năm qua, công trình không chỉ là nguồn cung cấp điện ổn định mà còn đóng vai trò quan trọng trong điều tiết lũ, cấp nước, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng hạ lưu sông Đồng Nai.

Dự án mở rộng có quy mô diện tích khoảng 94,63ha, phần lớn đã hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, công trình cầu Hiếu Liêm và tuyến đường kết nối đang được đẩy nhanh thi công, phục vụ vận chuyển vật tư, thiết bị và nhu cầu đi lại của người dân.

Ngay sau khi khởi công đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án. Ảnh: XUÂN TRUNG

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cam kết tỉnh sẽ đồng hành cùng chủ đầu tư và các nhà thầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn. Đồng thời, ông kêu gọi người dân vùng dự án tiếp tục đồng thuận, chia sẻ vì mục tiêu phát triển chung.

Khi hoàn thành và đưa vào vận hành, Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng sẽ góp phần tăng khả năng huy động công suất, tận dụng hiệu quả nguồn nước, giảm phát thải khí nhà kính, kéo dài tuổi thọ các tổ máy hiện hữu và thúc đẩy chiến lược phát triển năng lượng xanh, bền vững của Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

QUỐC HÙNG - XUÂN TRUNG