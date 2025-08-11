Xã hội

Giao thông

Bổ sung nút giao Vành đai 3 trên tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

SGGPO

Ngày 11-8, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đã bổ sung nút giao Vành đai 3 trên tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, kết nối tại Km8 của dự án.

Bổ sung nút giao Vành đai 3 trên tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM (do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư) đoạn qua TPHCM và Đồng Nai sẽ đưa vào khai thác tạm từ ngày 19-8. VEC đã thông báo tổ chức thu phí tại Trạm thu phí Vành đai 3 để phục vụ phương tiện lưu thông vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Nút giao kết nối được thiết kế dạng Trumpet, Trạm thu phí Vành đai 3 có 6 làn thu phí (3 làn ra, 3 làn vào). Việc bổ sung trạm thu phí không làm phát sinh chi phí mà giúp chủ phương tiện có thêm lựa chọn lộ trình thuận tiện hơn.

Phương án thu phí được áp dụng như sau:

- Xe vào từ An Phú đi qua Long Phước (7km): Thu phí như hiện tại.

- Xe vào An Phú đi ra Vành đai 3 (4km): Áp dụng trạm mở, tính phí 4km.

- Xe vào từ Vành đai 3 vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây: Áp dụng mô hình trạm kép (trạm mở và trạm kín), Trạm Long Phước là trạm trung chuyển.

- Xe đi từ hướng Đồng Nai ra Trạm thu phí Long Phước (TPHCM: Áp dụng mô hình trạm kép, Trạm Vành đai 3 vừa ghi nhận giao dịch trạm mở, vừa là đầu ra trạm kín.

gen-h-bang.jpg
BÍCH QUYÊN

Từ khóa

Đường Vành đai 3 TPHCM Cao tốc TPHCM Đường cao tốc TPHCM VEC Trạm Long Phước Dầu Giây Trumpet Trạm thu phí Long Phước Long Thành Vành đai 3

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn