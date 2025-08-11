Ngày 11-8, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đã bổ sung nút giao Vành đai 3 trên tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, kết nối tại Km8 của dự án.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM (do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư) đoạn qua TPHCM và Đồng Nai sẽ đưa vào khai thác tạm từ ngày 19-8. VEC đã thông báo tổ chức thu phí tại Trạm thu phí Vành đai 3 để phục vụ phương tiện lưu thông vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Nút giao kết nối được thiết kế dạng Trumpet, Trạm thu phí Vành đai 3 có 6 làn thu phí (3 làn ra, 3 làn vào). Việc bổ sung trạm thu phí không làm phát sinh chi phí mà giúp chủ phương tiện có thêm lựa chọn lộ trình thuận tiện hơn.

Phương án thu phí được áp dụng như sau:

- Xe vào từ An Phú đi qua Long Phước (7km): Thu phí như hiện tại.

- Xe vào An Phú đi ra Vành đai 3 (4km): Áp dụng trạm mở, tính phí 4km.

- Xe vào từ Vành đai 3 vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây: Áp dụng mô hình trạm kép (trạm mở và trạm kín), Trạm Long Phước là trạm trung chuyển.

- Xe đi từ hướng Đồng Nai ra Trạm thu phí Long Phước (TPHCM: Áp dụng mô hình trạm kép, Trạm Vành đai 3 vừa ghi nhận giao dịch trạm mở, vừa là đầu ra trạm kín.

