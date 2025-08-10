Gia Lai "hút" dòng vốn đầu tư hàng tỷ USD

Trong 7 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Gia Lai thu hút thêm 123 dự án mới, với tổng vốn đăng ký trên 57 ngàn tỷ đồng (trong đó có 9 dự án FDI có vốn gần 27.000 tỷ đồng). Tới đây, tỉnh này sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại, kỳ vọng sẽ ký kết thêm 50 dự án lớn trong nhiều lĩnh vực với tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỷ USD.

Thu hút đầu tư mới hơn 57 ngàn tỷ đồng

Theo Tổ Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, trong 7 tháng đầu năm 2025, tỉnh thu hút mới 123 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 57.485 tỷ đồng. Trong đó, có 9 dự án FDI trị giá 26.990 tỷ đồng (1,08 tỷ USD) và 114 dự án trong nước với gần 30.500 tỷ đồng. Các dự án trải rộng nhiều lĩnh vực gồm: 51 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, 39 nông - lâm - thủy sản, 17 hạ tầng, 15 thương mại - dịch vụ - du lịch và 1 bất động sản đô thị.

Nhiều phân khu du lịch, nghỉ dưỡng mới hình thành ven biển tỉnh Gia Lai

Tính từ đầu năm đến nay, Gia Lai có 133 dự án điều chỉnh vốn, tăng thêm 4.843 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Châu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai, hiện tỉnh đang chú trọng cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp. Tháng 7, tỉnh xử lý 85 hồ sơ đầu tư (51 hồ sơ cấp mới, 34 hồ sơ điều chỉnh). 7 tháng qua, Gia Lai cấp giấy chứng nhận cho 1.674 doanh nghiệp mới.

Để nâng cao thu hút đầu tư, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh phê duyệt nhiều dự án trọng điểm trong nông nghiệp, chăn nuôi, hạ tầng đô thị; kiến nghị sớm quyết định để triển khai. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thủ tục, giới thiệu quỹ đất sạch, hạ tầng kết nối và xúc tiến đầu tư theo thế mạnh địa phương.

Gia Lai sở hữu không gian sinh thái đa dạng. Ảnh: NGUYỄN VIÊN

Phấn đấu thu hút thêm 50 dự án

Vừa qua, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại 2025. Sự kiện sẽ giới thiệu tiềm năng, lợi thế và chính sách ưu đãi, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, xuất khẩu. Đây hứa hẹn sẽ là diễn đàn để nhà đầu tư tiếp cận cơ hội tại Gia Lai sau khi sáp nhập với Bình Định, hình thành không gian phát triển mới kết hợp đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh Nam Trung bộ.

Đại ngàn Gia Lai sở hữu nhiều kỳ quan hùng vĩ. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, hội nghị hướng tới quảng bá hình ảnh “Gia Lai mới” - vùng kinh tế đa dạng với đồng bằng ven biển, cảng biển quốc tế, cao nguyên giàu tài nguyên, có khả năng liên kết sản xuất - tiêu thụ từ nông, thủy sản đến công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái. Sự kiện sẽ kết nối nhà đầu tư chiến lược, hình thành chuỗi giá trị, đưa sản phẩm chủ lực vươn ra quốc tế.

Hội nghị dự kiến có 500 đại biểu gồm lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành, chuyên gia, ngoại giao và hơn 350 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các tập đoàn lớn như: Vingroup, SunGroup, Hoàng Anh Gia Lai, Trường Hải, Cao su Việt Nam, Alphanam…

Bên cạnh phiên chính, sẽ có khu trưng bày OCOP, trải nghiệm công nghệ AI, khảo sát địa điểm, ký kết hợp tác và trao giấy chứng nhận đầu tư, phấn đấu đạt khoảng 50 dự án với tổng vốn trên 3 tỷ USD.

Tỉnh Gia Lai đang quy hoạch 25 phân khu đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng và siêu du thuyền ven đầm Đề Gi. Ảnh: NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN

Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, cho biết sau khi sáp nhập Bình Định và Gia Lai, tỉnh mới sở hữu nhiều tiềm năng, đặc biệt trong thu hút đầu tư. Hiện tỉnh đang mời gọi và đấu thầu 25 phân khu đô thị, du lịch, công nghiệp ven Biển Đông – Bắc ven đầm Đề Gi, trong đó có 3 phân khu mặt nước.

Đáng chú ý, dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp và bến siêu du thuyền Đề Gi - Vũng Bồi do Công ty CP Đô thị biển siêu du thuyền Lạc Việt Palmer Johnson đề xuất, quy mô gần 4.360ha.

Ngoài ra, tỉnh đang xúc tiến 2 dự án lớn, với vốn gần 40.000 tỷ đồng gồm: Khu đô thị, du lịch, văn hóa thể thao hồ Phú Hòa (giáp 2 phường Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn) và Khu đô thị phức hợp kết hợp sân golf CK54 (phường Pleiku).

Sắp khởi công dự án nông nghiệp ứng dụng AI, Blockchain Ngày 19-8 tới, tỉnh Gia Lai phối hợp Công ty CP Vinanutrifood khởi công dự án Nhà máy Vinanutrifood Bình Định tại xã Tây Sơn. Đây là dự án nông nghiệp mới, sản xuất theo công nghệ tiên tiến và áp dụng quản lý nông nghiệp qua AI, truy xuất nguồn gốc bằng Blockchain. Phối cảnh toàn bộ nhà máy Nhà máy Vinanutrifood Bình Định. Ảnh: Vinanutrifood Bình Định Dự án nông nghiệp hiện đại này có diện tích nhà máy chế biến 10ha, vốn giai đoạn 1 gần 500 tỷ đồng, bao tiêu 2.500ha nguyên liệu gồm xoài, dừa, dứa mật, ớt, dược liệu, sâm bố chính, đinh lăng, kim tiền thảo, cà gai leo. Theo Vinanutrifood Bình Định, ngoài sản xuất, dự án sẽ hỗ trợ nông dân từ cây giống, kỹ thuật canh tác đến bao tiêu sản phẩm, hướng tới đạt chuẩn USDA Organic và Organic EU. Nhà máy dự kiến tạo việc làm cho 400-500 lao động địa phương với thu nhập từ 10 triệu - 20 triệu đồng/tháng, đồng hành tiêu thụ sản phẩm cho 2.000-3.000 hộ dân.

NGỌC OAI