12,5 tỷ USD cho lưới điện xuyên biên giới ở ASEAN

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ đầu tư tổng cộng 12,5 tỷ USD để hỗ trợ triển khai Lưới điện ASEAN (APG) kết nối xuyên biên giới trong khu vực.

Cam kết này được công bố tại hội nghị tham vấn trực tuyến ngày 14-8 giữa các Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính, Năng lượng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ở khu vực ASEAN, dưới sự chủ trì của Malaysia với vai trò Chủ tịch ASEAN 2025.

Bộ Công thương Việt Nam tham gia hội nghị trực tuyến từ Hà Nội, chiều 14-8. Ảnh: Bộ Công thương cung cấp

Đại diện của 10 quốc gia thành viên cùng Timor-Leste tham gia thảo luận nhằm tăng cường hợp tác liên ngành huy động tài chính cho APG giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới đảm bảo an ninh năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung và thúc đẩy thương mại điện trong khu vực.

Đại diện của các thành viên tham gia hội nghị trực tuyến, chiều 14-8. Ảnh: MOIT

Các bộ trưởng đã thông qua tuyên bố chung khẳng định vai trò chiến lược của APG và Sáng kiến Tài chính APGF, đồng thời yêu cầu phối hợp chặt chẽ với ADB và WB để triển khai và giám sát.

Cụ thể, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã công bố kế hoạch đầu tư 10 tỷ USD trong 10 năm, Ngân hàng Thế giới (WB) cam kết đầu tư 2,5 tỷ USD nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và giao thương điện năng cho sáng kiến này.

Đại diện Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long, cho biết, Việt Nam sẽ nghiên cứu hợp tác phù hợp với điều kiện, ưu tiên phát triển quốc gia để thúc đẩy kết nối điện xuyên biên giới. Hội nghị kết thúc với cam kết chung tăng cường liên kết năng lượng ASEAN hướng tới phát triển bền vững.

PHÚC HẬU