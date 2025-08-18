Đốt dầu lần đầu tại lò hơi của nhiệt điện Quảng Trạch I

Ngày 18-8 tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án Điện 2 đã tổ chức lễ đốt dầu lần đầu tại lò hơi của Tổ máy 1 thuộc dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN, cùng đại diện các ban chức năng và Ban Quản lý dự án Điện 2. Buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện liên danh các nhà thầu cung cấp thiết bị, thi công và xây lắp.

Khai mạc lễ đốt dầu tại lò hơi của dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I sáng 18-8

Đây là mốc tiến độ quan trọng, đánh dấu việc chuyển từ giai đoạn thi công xây dựng sang khởi động tổ máy, tiến tới hòa đồng bộ và phát điện. Sự kiện không chỉ là điểm nhấn trong quá trình triển khai dự án mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo của các đơn vị, quyết tâm hoàn thành hòa đồng bộ Tổ máy 1 trong năm 2025 và phát điện cả 2 tổ máy trong năm 2026.

Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn phát biểu

Việc thực hiện thành công đốt dầu lần đầu Tổ máy 1 của dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã thể hiện nỗ lực của tập thể kỹ sư, cán bộ và người lao động trên công trường trong thi đua lao động sản xuất, thiết thực chào mừng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, là công trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18-3-2016 về điều chỉnh Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quy hoạch VII điều chỉnh). EVN làm chủ đầu tư dự án.

Dự án do EVN giao Ban Quản lý dự án Điện 2 làm đại diện chủ đầu tư, triển khai tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch trên diện tích khoảng 48,6ha thuộc xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị. Công trình gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.403MW, dự kiến cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 9,1 tỷ kWh/năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao độ an toàn và ổn định của lưới điện. Tổng mức đầu tư hơn 42.000 tỷ đồng, trong đó EVN bố trí 30% vốn đối ứng, 70% còn lại từ vốn vay thương mại trong nước do Vietcombank tài trợ.

Gói thầu thiết kế, cung cấp thiết bị và xây lắp Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I do liên danh 3 nhà thầu thực hiện: Mitsubishi Corporation (Nhật Bản), Hyundai E&C (Hàn Quốc) và Tổng công ty Xây dựng số 1 (Việt Nam). Đây đều là những nhà thầu lớn, uy tín, có kinh nghiệm triển khai nhiều dự án nhiệt điện quy mô. Công trình áp dụng công nghệ USC (trên siêu tới hạn) với thông số kỹ thuật cao nhất tại Việt Nam hiện nay.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I tại tỉnh Quảng Trị

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I được đánh giá sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hàng năm cho tỉnh Quảng Trị và khu vực Bắc Trung bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 1.200 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định, lâu dài cho lao động địa phương, đặc biệt là lao động có trình độ cao.

Về công tác bảo vệ môi trường, nhà máy được trang bị đồng bộ hệ thống xử lý nước thải, khí thải và lọc bụi, bảo đảm các chỉ số phát thải sau xử lý tuân thủ quy chuẩn Việt Nam và tương đương tiêu chuẩn Ngân hàng Thế giới. Các thông số môi trường khi vận hành sẽ được truyền trực tuyến về Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị để giám sát và hiển thị công khai 24/24 tại cổng nhà máy, theo đúng quy định của Nhà nước.

PHÚC HẬU