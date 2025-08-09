Khởi công dự án khu công nghiệp có vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng tại Tây Ninh

Ngày 9-8, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thủ Thừa, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; đánh dấu bước phát triển mới sau khi sáp nhập tỉnh.

Nghi thức khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út cho biết, sau khi sáp nhập, địa bàn tỉnh Tây Ninh trở nên đa dạng về không gian phát triển, với diện tích tự nhiên tương đối rộng. Tây Ninh giữ vị trí chiến lược, là cầu nối giữa TPHCM, vùng Đông Nam bộ và khu vực ĐBSCL.

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh Tây Ninh ngày càng đồng bộ với các tuyến quan trọng như đường Vành đai 3, Vành đai 4, đường Hồ Chí Minh, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Quốc lộ N2, cảng biển quốc tế… Đây là những điều kiện thuận lợi để Tây Ninh vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ vận tải của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thủ Thừa được kỳ vọng sẽ tạo hàng chục ngàn việc làm cho người lao động địa phương, tăng thu ngân sách, nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh và góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp - đô thị - dịch vụ.

Khu công nghiệp Thủ Thừa tọa lạc tại xã Thủ Thừa, có quy mô 170,7ha, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, cách TPHCM khoảng 45km, thuận lợi kết nối các tuyến cao tốc và cảng quốc tế, được định hướng thu hút các ngành chế biến - chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện - điện tử, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

Dự án được triển khai qua 2 giai đoạn: giai đoạn 1 thi công hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành cuối năm 2025; giai đoạn 2 mở rộng theo nhu cầu nhà đầu tư, dự kiến hoàn tất vào 2026-2027.

NGỌC PHÚC