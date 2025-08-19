Các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên khởi công, khánh thành loạt dự án trọng điểm quốc gia

* Tại tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh tổ chức khởi công 3 dự án lớn gồm
Khu công nghiệp Hòa Tâm – giai đoạn 1 có quy mô gần 492ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.188 tỷ đồng, do Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Hòa Tâm làm chủ đầu tư.
Cảng Bãi Gốc với diện tích 156ha vùng đất và 214ha vùng nước, tổng vốn khoảng 24.000 tỷ đồng, do Công ty CP Cảng Bãi Gốc Phú Yên đầu tư.
Khu công nghiệp Công nghệ cao Phú Yên quy mô 251,6ha, vốn đầu tư 2.369 tỷ đồng, do Công ty CP Tập đoàn N&G làm chủ đầu tư.
* Tại tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh phối hợp các nhà đầu tư khởi công đồng loạt 4 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 20.200 tỷ đồng.
Các dự án gồm:
Cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Đại học Kinh tế TPHCM tại Nha Trang (UEH Nexus Campus Nha Trang), vốn 300 tỷ đồng, do Đại học Kinh tế TPHCM làm chủ đầu tư;
Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng quy mô 288ha, vốn 1.800 tỷ đồng, do Công ty CP Phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ làm chủ đầu tư;
Dự án nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Thành Hải cung cấp 1.352 căn hộ, vốn 1.136 tỷ đồng do công ty TNHH Bất động sản Sao Biển làm chủ đầu tư.
Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang rộng gần 227ha, vốn hơn 17.000 tỷ đồng, do Liên danh Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty CP Du lịch Asean Hạ Long làm chủ đầu tư.
* Tại Lâm Đồng, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch khởi công Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Lạt.
Dự án có vốn đầu tư 286 tỷ đồng, với nhiều hạng mục hiện đại như bể bơi có mái che, khu tập golf, nhà thi đấu 2.000 chỗ ngồi.
Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ phục vụ công tác huấn luyện vận động viên quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia nhằm nâng cao thành tích của vận động viên; phục hồi sức khỏe cho vận động viên và hỗ trợ đào tạo thể thao tại địa phương.
* Cùng ngày, địa phương khánh thành dự án đường vào sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2) tại phường Mũi Né, do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, với tổng vốn gần 118 tỷ đồng.
Tại xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng), khởi động dự án Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Hàm Kiệm II (quy mô 5.552 căn, vốn 5.000 tỷ đồng).
Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 (tỉnh Lâm Đồng) khởi động dự án Khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Lâm Đồng với tổng kinh phí thực hiện khoảng 45 tỷ đồng.
* Tỉnh Gia Lai, dịp này tỉnh đồng loạt khởi công, khánh thành 8 dự án trọng điểm về giao thông, hạ tầng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.
Tại xã Phù Mỹ Đông, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Phù Mỹ giai đoạn 1, tổng vốn hơn 4.500 tỷ đồng.
Khởi công dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát, với tổng vốn hơn 3.245 tỷ đồng (trong đó vốn Trung ương 1.500 tỷ đồng).
Tại xã Tây Sơn, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã khởi công, khánh thành 2 dự án động lực gồm: đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong (dài 18km, vốn đầu tư 790 tỷ đồng) và Khu sản xuất, chế biến nông lâm sản tập trung Vinanutrifood Bình Định (gần 500 tỷ đồng).
Dịp này, Gia Lai cũng khánh thành dự án đường kết nối phía Tây tỉnh đến đường ven biển qua huyện Phù Mỹ (dài 19km, vốn 818 tỷ đồng) và khởi công 3 dự án hạ tầng tại các cụm công nghiệp Bình Thành, Cát Hanh, Cát Hiệp.