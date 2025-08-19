Các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên khởi công, khánh thành loạt dự án trọng điểm quốc gia

Sáng 19-8, cùng với nhiều địa phương trong cả nước, các tỉnh khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên đồng loạt khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia, được kỳ vọng sẽ trở thành động lực phát triển mới của vùng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dự lễ khởi công tại Đắk Lắk. Ảnh: N.H

* Tại tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh tổ chức khởi công 3 dự án lớn gồm



Khu công nghiệp Hòa Tâm – giai đoạn 1 có quy mô gần 492ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.188 tỷ đồng, do Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Hòa Tâm làm chủ đầu tư.

Cảng Bãi Gốc với diện tích 156ha vùng đất và 214ha vùng nước, tổng vốn khoảng 24.000 tỷ đồng, do Công ty CP Cảng Bãi Gốc Phú Yên đầu tư.

Khu công nghiệp Công nghệ cao Phú Yên quy mô 251,6ha, vốn đầu tư 2.369 tỷ đồng, do Công ty CP Tập đoàn N&G làm chủ đầu tư.

Lễ khởi công 3 dự án lớn tại Đắk Lắk. Ảnh: N.H

* Tại tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh phối hợp các nhà đầu tư khởi công đồng loạt 4 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 20.200 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh dự lễ khởi công dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang. Ảnh: HIẾU GIANG

Các dự án gồm:

Cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Đại học Kinh tế TPHCM tại Nha Trang (UEH Nexus Campus Nha Trang), vốn 300 tỷ đồng, do Đại học Kinh tế TPHCM làm chủ đầu tư;

Nghi thức khởi công dự án Cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Đại học Kinh tế TPHCM tại Nha Trang (UEH Nexus Campus Nha Trang). ẢNH: HIẾU GIANG

Phối cảnh dự án Cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Đại học Kinh tế TPHCM tại Nha Trang (UEH Nexus Campus Nha Trang). Ảnh: UEH

Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng quy mô 288ha, vốn 1.800 tỷ đồng, do Công ty CP Phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ làm chủ đầu tư;

Dự án nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Thành Hải cung cấp 1.352 căn hộ, vốn 1.136 tỷ đồng do công ty TNHH Bất động sản Sao Biển làm chủ đầu tư.

Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang rộng gần 227ha, vốn hơn 17.000 tỷ đồng, do Liên danh Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty CP Du lịch Asean Hạ Long làm chủ đầu tư.

Phối cảnh dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang. Ảnh: SUNGROUP

* Tại Lâm Đồng, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch khởi công Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Lạt.

Video tổng quan dự án Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia tại Đà Lạt. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Khu vực xây dựng Dự án Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dự án có vốn đầu tư 286 tỷ đồng, với nhiều hạng mục hiện đại như bể bơi có mái che, khu tập golf, nhà thi đấu 2.000 chỗ ngồi.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng dự lễ khởi công dự án. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ phục vụ công tác huấn luyện vận động viên quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia nhằm nâng cao thành tích của vận động viên; phục hồi sức khỏe cho vận động viên và hỗ trợ đào tạo thể thao tại địa phương.

Phối cảnh khu huấn luyện thể thao Quốc gia. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Lần đầu tại tỉnh Lâm Đồng có công trình phục vụ thể thao có quy mô quốc gia. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

* Cùng ngày, địa phương khánh thành dự án đường vào sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2) tại phường Mũi Né, do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, với tổng vốn gần 118 tỷ đồng.

Khánh thành dự án đường vào sân bay Phan Thiết, giai đoạn 2. Ảnh: NGUYỄN TIẾN



Tại xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng), khởi động dự án Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Hàm Kiệm II (quy mô 5.552 căn, vốn 5.000 tỷ đồng).

Khởi động dự án Khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 (tỉnh Lâm Đồng) khởi động dự án Khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Lâm Đồng với tổng kinh phí thực hiện khoảng 45 tỷ đồng.

* Tỉnh Gia Lai, dịp này tỉnh đồng loạt khởi công, khánh thành 8 dự án trọng điểm về giao thông, hạ tầng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.

Tại xã Phù Mỹ Đông, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Phù Mỹ giai đoạn 1, tổng vốn hơn 4.500 tỷ đồng.

Các lãnh đạo, đại biểu bấm nút khởi công dự án hạ tầng KCN Phù Mỹ. Ảnh: NGỌC OAI

Khởi công dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát, với tổng vốn hơn 3.245 tỷ đồng (trong đó vốn Trung ương 1.500 tỷ đồng).

Máy móc rầm rộ chuẩn bị khởi công đường băng số 2 sân bay Phù Cát. Ảnh: NGỌC OAI

Tại xã Tây Sơn, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã khởi công, khánh thành 2 dự án động lực gồm: đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong (dài 18km, vốn đầu tư 790 tỷ đồng) và Khu sản xuất, chế biến nông lâm sản tập trung Vinanutrifood Bình Định (gần 500 tỷ đồng).

Động thổ, khởi công nhà máy sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Vinanutrifood Bình Định. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Dịp này, Gia Lai cũng khánh thành dự án đường kết nối phía Tây tỉnh đến đường ven biển qua huyện Phù Mỹ (dài 19km, vốn 818 tỷ đồng) và khởi công 3 dự án hạ tầng tại các cụm công nghiệp Bình Thành, Cát Hanh, Cát Hiệp.

Khởi công hạ tầng cụm công nghiệp Bình Thành. Ảnh: NGỌC OAI

