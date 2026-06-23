Sức sống cơ sở

Khởi công sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

SGGPO

Sáng 23-6, UBND phường Phú An phối hợp Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 15 (TPHCM) tổ chức lễ khởi công sửa chữa nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chinh sách tại địa phường. 

Căn nhà được sửa chữa là của bà Nguyễn Thị Gái (sinh năm 1954), em liệt sĩ, con Mẹ Việt Nam Anh hùng, tại khu phố Tân An 6, phường Phú An. Thời gian gần đây, căn nhà của bà đã xuống cấp rất nhiều, mái tôn, trần nhà bị hư, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày, nhất là vào mùa mưa. Bà Nguyễn Thị Gái hiện sinh sống cùng cháu (là con liệt sĩ) tại đây.

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Lễ khởi công sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Gái

Công trình sửa chữa nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Gái có diện tích khoảng 100m2 với kinh phí khoảng 100 triệu đồng. Dự kiến hoàn thành trước ngày 25-7.

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Dự kiến công trình hoàn thành trước ngày 25-7

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Anh Vũ - Phó Chủ tịch UBND phường Phú An và ông Hoàng Huy Toàn, Chánh án TAND khu vực 15 đều cho biết: Việc chăm lo cho các gia đình chính sách là thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời cũng là một trong các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

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UBND phường Phú An Nguyễn Thị Gái Hoàng Huy Toàn Hiện sinh Phú An Nguyễn Anh Vũ Nhà tình nghĩa Điều kiện sinh hoạt Liệt sĩ Mẹ VNAH công trình chính sách

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