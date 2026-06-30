Khởi công xây dựng đường kết nối cầu Mã Đà đến Vành đai 4 - TPHCM

Dự án thành phần 1 đường kết nối cầu Mã Đà đến Vành đai 4 – TPHCM có tổng mức đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng, quy mô 8 làn xe và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong vòng 18 tháng.

Phối cảnh dự án đường kết nối cầu Mã Đà đến Vành đai 4 - TPHCM. Ảnh: NĐTCC

Sáng 30-6, tại phường Trị An, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai phối hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh tổ chức lễ khởi công Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào (thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 -TPHCM).

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, chia sẻ, dự án có tổng chiều dài khoảng 13km, được thiết kế theo phương án tuyến đường trên cao, kết cấu cầu cạn, quy mô 8 làn xe. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, tổng mức đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong 18 tháng.

Đại diện nhà đầu tư phát biểu tại buổi lễ

Tuyến đường đi qua Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai, thuộc vùng lõi Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Đồng Nai được UNESCO công nhận năm 2011 và đã được công nhận là Vườn Di sản ASEAN năm 2025. Do đó, ngay sau khi được chấp thuận chủ trương, nhà đầu tư đã tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học để làm cơ sở lựa chọn giải pháp thiết kế tối ưu nhất cho dự án.

Phối cảnh một phần dự án đường kết nối cầu Mã Đà đến Vành đai 4 - TPHCM. Ảnh: NĐTCC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cho biết, tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 – TPHCM là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển không gian của Đồng Nai. Khi hoàn thành, dự án này sẽ tạo ra tuyến giao thông huyết mạch, đảm bảo kết nối giao thông trực tiếp giữa phía Bắc và trung tâm TP Đồng Nai. Đồng thời, tạo một trục giao thông liên vùng hoàn chỉnh, trở thành con đường ngắn nhất kết nối các tỉnh Tây Nguyên với TP Đồng Nai, tiến thẳng đến sân bay Long Thành, cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải (TPHCM).

Phim giới thiệu dự án do nhà đầu tư thực hiện

Cũng theo lãnh đạo UBND TP Đồng Nai, đây là tuyến đường kết nối giữa các cực tăng trưởng, mở rộng dư địa phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và đô thị, tạo động lực khai thác hiệu quả quỹ đất, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của TP Đồng Nai trong thời gian tới.

PHÚ NGÂN