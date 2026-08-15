Xe khách tông xe tải trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, một người tử vong

Rạng sáng 15-8, xe khách chở khoảng 20 du khách nước ngoài tông vào đuôi xe tải trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (qua tỉnh Lâm Đồng) khiến một nữ hành khách tử vong.

Khoảng 3 giờ sáng, tại Km40 trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Minh (tỉnh Lâm Đồng), xe khách lưu thông theo hướng Bắc - Nam bất ngờ tông vào phía sau xe tải BKS 47H-029.xx đang chạy cùng chiều.

Vụ va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách biến dạng nghiêm trọng, phần đuôi hư hỏng nặng. Ngoài nữ hành khách người nước ngoài trên xe khách tử vong, một người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 thuộc Phòng 6, Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với đơn vị quản lý tuyến nhanh chóng có mặt, phân luồng, điều tiết giao thông.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin để điều tra nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

TIẾN THẮNG