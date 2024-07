Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH T&Đ 86 vụ 3 công nhân thiệt mạng khi làm hầm thủy điện

Liên quan vụ 3 công nhân thiệt mạng, sau khi khởi tố và bắt tạm giam chỉ huy trưởng của công trường, hôm nay 18-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Chủ tịch HĐQT - giám đốc của công ty thi công dự án thủy điện Nậm Cuổi 1.