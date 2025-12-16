An Giang: Bắt giữ, tiếp nhận 342 vụ xuất nhập cảnh trái phép trong năm 2025

Trong năm 2025, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ và tiếp nhận tổng cộng 342 vụ với 1.345 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới.

Đoàn công tác kiểm tra tại Trạm kiểm soát Biên phòng Nha Sáp (Đồn Biên phòng Vĩnh Điều)

Thông tin được đưa ra trong buổi kiểm tra công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh An Giang do đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP, do Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn, tiến hành từ ngày 15 đến 16-12.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, trong số các vụ việc, lực lượng biên phòng đã trực tiếp bắt giữ, xử lý 319 vụ với 625 đối tượng; tiếp nhận 23 vụ với 720 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả. Qua đó, phát hiện 1 đối tượng hình sự, 12 đối tượng có lệnh truy nã và 4 đối tượng bị truy tìm.

Đoàn công tác cũng đã kiểm tra thực tế tại Trạm kiểm soát Biên phòng Nha Sáp (Đồn Biên phòng Vĩnh Điều) và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép.

Quang cảnh buổi kiểm tra tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu yêu cầu BĐBP tỉnh An Giang tiếp tục nắm chắc tình hình, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, khu vực đường mòn, lối mở; tăng cường phối hợp trong trao đổi thông tin và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên biên giới.

Bên cạnh đó, Phó Tư lệnh BĐBP đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ biên giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

NAM KHÔI - TUẤN KIỆT