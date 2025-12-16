Thủ đoạn “ăn chia” của cựu lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế, trong đó làm rõ hành vi sai phạm của các bị can.

Ngoài bị can Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm giai đoạn 2018-2024), bị cáo buộc chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng, thì còn có vai trò của bị can Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm).

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn từ tháng 7-2018 đến tháng 9-2024, với cương vị là Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, được phân công trực tiếp chỉ đạo công tác thông tin, giáo dục truyền thông, ký giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bị can Trần Việt Nga thường để hồ sơ quá hạn mà không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng. Đồng thời, bị can này yêu cầu Trần Thị Thu Liễu (Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực thông tin, giáo dục truyền thông) quán triệt các chuyên viên thu tiền của các cá nhân để đưa cho Nga, ít nhất 2 triệu đồng/bộ hồ sơ.

Các bị can trong vụ án

Kết luận điều tra cáo buộc, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trần Việt Nga, 6 chuyên viên đơn vị này đã nhận tổng số tiền hơn 12,7 tỷ đồng của các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cá nhân bị can Trần Việt Nga đã chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Trần Việt Nga thành khẩn, tự nguyện nộp lại 1,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, giai đoạn từ tháng 9-2022 đến tháng 12-2023, bị can Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, giai đoạn 2006-2025) đã được bị can Nguyễn Thanh Phong phân công phụ trách Trung tâm Ứng dụng và đào tạo An toàn thực phẩm (Trung tâm), trực tiếp ký giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Theo chủ trương của Nguyễn Thanh Phong, đối với những hồ sơ do Nguyễn Hùng Long ký cấp giấy phép, nhận từ các cá nhân đưa tiền thì sẽ chia từ 1,5-2 triệu đồng/bộ hồ sơ. Do đó, từ tháng 9-2022 đến tháng 12-2023, Nguyễn Hùng Long đã được Đinh Quang Minh (Giám đốc Trung tâm) và Lê Hoàng (Trưởng phòng Quản lý sản phẩm) chia tổng số tiền 8,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, theo kết luận điều tra, Nguyễn Hùng Long còn nhận số tiền 190 triệu đồng trong việc thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP tại Công ty MediPhar và Công ty MediUSA. Tổng cộng, bị can này nhận tổng số tiền 8,69 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Nguyễn Hùng Long liên đới chịu trách nhiệm hình sự với bị can Nguyễn Thanh Phong đối với tổng số tiền mà các chuyên viên đã nhận là hơn 62 tỷ đồng, và phải sung công quỹ Nhà nước số tiền 8,69 tỷ đồng. Ở giai đoạn điều tra, bị can Nguyễn Hùng Long tự nguyện giao nộp tài sản để kê biên, đã nộp hơn 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Cũng giống với bị can Nguyễn Hùng Long, bị can Đỗ Hữu Tuấn (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, từ năm 2015 đến tháng 9-2025) được phân công ký giấy tiếp nhận đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu. Từ chủ trương của Nguyễn Thanh Phong, Đỗ Hữu Tuấn đã đồng ý để Phạm Văn Hinh (Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm), sau này là Lê Hoàng, để chỉ đạo các chuyên viên nhận tiền của các cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy tiếp nhận, sau đó chia lại tiền cho lãnh đạo phòng, lãnh đạo cục theo cơ chế chung.

Trong vụ án, Đỗ Hữu Tuấn bị cáo buộc chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng (nhận từ Phạm Văn Hinh hơn 2,3 tỷ đồng, nhận từ Lê Hoàng 2 tỷ đồng). Quá trình điều tra, bị can Đỗ Hữu Tuấn đã nộp lại 3,3 tỷ đồng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, đây là vụ án tham nhũng, chức vụ liên quan lĩnh vực cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo và thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp.

Hành vi vi phạm pháp luật, buông lỏng quản lý của các công chức, lãnh đạo tại Cục An toàn thực phẩm là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng sản xuất, buôn bán thực phẩm là hàng giả diễn ra công khai, tổ chức sản xuất với quy mô lớn, đã gây ra các hậu quả như: làm suy giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp; làm giảm uy tín của cơ quan quản lý, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, ngoài 55 bị can đã bị khởi tố, còn 12 người là văn thư, chuyên viên khác đã nhận tiền của các cá nhân làm dịch vụ công bố sản phẩm, với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng; mặc dù những người này đều có hành vi nhận tiền, nhưng thực hiện với vai trò thứ yếu, giúp sức, lệ thuộc, theo sự chỉ đạo của cấp trên; quá trình điều tra đã thành khẩn, ăn năn và nộp lại số tiền do hành vi vi phạm của mình gây ra. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ bản chất vụ án. Do đó, có căn cứ đề nghị xem xét, không xử lý hình sự với 12 người.

ĐỖ TRUNG