Khởi tố thêm tội danh đối với đối tượng sát hại 3 người ở Đắk Lắk

Ngày 16-12, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố thêm tội danh "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận đã bị khởi tố các tội: Giết người, cướp tài sản.

Theo Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, ngày 13-9, Thuận sử dụng dao bầu xông vào nhà chị H. (32 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) đâm chết 3 người và 1 người bị thương. Sau đó, Thuận cướp 1 điện thoại di động và 6 triệu đồng rồi bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Thuận dùng dao khống chế, cướp xe máy và 2 điện thoại di động của bà C. (ngụ phường Buôn Ma Thuột).

Đối tượng Thuận bị bắt giữ sau 4 giờ gây án

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, Thuận sử dụng dao thuộc danh mục dao có tính sát thương cao để xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác, đủ yếu tố cấu thành tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Nam Đại Thuận về tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", quy định tại khoản 4, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 2 giờ ngày 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị H. rồi dùng dao đâm chém liên tiếp vào các thành viên trong nhà chị H.. Hậu quả, chị H., bà D. (54 tuổi, mẹ chị H.), anh N. (23 tuổi, em chị H.) tử vong. Cháu P. (13 tuổi, con trai chị H.) bị thương nặng. Sau khi gây án, Thuận cướp xe máy, cải trang thành phụ nữ để tẩu thoát nhưng bị bắt sau 4 giờ gây án.

