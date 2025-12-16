Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và các cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc được đề nghị giảm án

Trước khi tranh luận, đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm giải quyết kháng cáo và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo viện kiểm sát, trong vụ án này, các bị cáo đều có nhân thân tốt, sau phiên xét xử sơ thẩm, nhiều cơ quan, ban ngành, người dân có đơn xin giảm nhẹ cho các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa

Theo nhận định của tòa, trong quá trình công tác, nhiều bị cáo như: Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trước đây), Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trước đây)... có nhiều thành tích xuất sắc được Nhà nước ghi nhận.

Sau xét xử sơ thẩm, các bị cáo như Lê Duy Thành, Hoàng Thị Thúy Lan tiếp tục tác động gia đình để nộp khắc phục hậu quả thể hiện sự ăn năn hối cải của bản thân.

Bị cáo Lê Duy Thành tại phiên tòa

Từ những phân tích, nhận định trên, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan 24-30 tháng tù (án sơ thẩm 14 năm tù về tội "nhận hối lộ"); giảm cho bị cáo Lê Duy Thành 30-36 tháng tù (án sơ thẩm 12 năm tù về tội "nhận hối lộ").

Trong khi đó, viện kiểm sát cũng đề nghị giảm án cho bị cáo Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trước đây) 18-24 tháng tù (án sơ thẩm 8 năm tù về tội "nhận hối lộ").

Đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị tòa cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho các cựu lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc trước đây phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Phạm Hoàng Anh tại phiên tòa

Cụ thể, bị cáo Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trước đây); Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trước đây); Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trước đây) được đề nghị giữ nguyên mức án tòa sơ thẩm đã tuyên nhưng cho hưởng án treo.

Tại phiên tòa sơ thẩm, cả 3 bị cáo trên đều bị tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, trong các đơn kháng cáo, tất cả các bị cáo đều đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ hoặc chuyển sang hình phạt cảnh cáo.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn) đã lợi dụng quan hệ cá nhân hoặc thông qua công việc để đưa hối lộ hơn 132 tỷ đồng cho lãnh đạo tỉnh ủy, UBND và các sở, ngành tại Vĩnh Phúc trước đây, Quảng Ngãi trước đây, nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng nhiều gói thầu tại các địa phương này.

Sau khi trúng thầu, bị cáo Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 459 tỷ đồng.

Cùng với hành vi trên, bị cáo Nguyễn Văn Hậu còn chỉ đạo sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thất thu thuế 504 tỷ đồng.

Phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.

ĐỖ TRUNG