Khống chế vụ cháy rừng tại Nghệ An

Sau nhiều nỗ lực chữa cháy, đám cháy rừng xảy ra tại địa bàn xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An (tỉnh Nghệ An) đã được khống chế.

Trưa 23-6, ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn (tỉnh Nghệ An) cho biết, sau nhiều nỗ lực xuyên ngày đêm dập lửa của địa phương, lực lượng chức năng và người dân, vụ cháy rừng xảy ra tại địa bàn đã được khống chế, dập tắt vào lúc 3 giờ sáng cùng ngày.

Hiện các lực lượng đang tiếp tục rà soát, dọn dẹp tàn dư còn sót lại sau vụ cháy để xử lý triệt để, đồng thời tổ chức trực chốt, kiểm tra, theo dõi nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn nguy cơ có thể cháy trở lại.

Sau nhiều nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế, dập tắt

Bước đầu ghi nhận diện tích cháy trên địa bàn xã Thiên Nhẫn là hơn 10ha.

Sau nhiều nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế, dập tắt

* Trưa cùng ngày, ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An (tỉnh Nghệ An) cho biết, gần 4 giờ sáng, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và người dân đã khống chế, cơ bản dập tắt đám cháy xảy ra trên địa bàn. Hiện các lực lượng chức năng đang kiểm tra, trực gác để chủ động đề phòng nguy cơ cháy trở lại.

Bước đầu ghi nhận diện tích cháy trên địa bàn là hơn 4ha.

Sau nhiều nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế, dập tắt

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 21-6 xảy ra vụ cháy rừng và đất lâm nghiệp tại khoảnh 2, 3, tiểu khu 1019A, khu vực xóm 1, 2, xã Thiên Nhẫn. Sau đó, đám cháy lan sang khoảnh 7, tiểu khu 1018, khu vực xóm Nam Lộc, xã Vạn An.

Ngay sau khi nhận được thông tin, hàng trăm người gồm chính quyền các địa phương, lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ, các đoàn thể, đơn vị quản lý rừng cùng đông đảo người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các phương án chữa cháy, ngăn lửa lan sang các khu vực lân cận.

Sau nhiều nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế, dập tắt

Do địa hình đồi núi dốc, thực bì dày kết hợp với thời tiết bất lợi (nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày, nền nhiệt độ cao, gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh), công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần quyết tâm cao độ, các lực lượng đã chia thành nhiều mũi tiếp cận, tích cực dập lửa, vừa tạo đường băng cản lửa cháy lan sang các khu vực lân cận.

Hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục cắt cử người túc trực tại khu vực hiện trường để theo dõi, xử lý triệt để các tàn dư, phòng tránh nguy cơ ngọn lửa có thể bùng phát trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Hiện nguyên nhân cháy rừng và mức độ thiệt hại đang được điều tra làm rõ

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