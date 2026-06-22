Nghệ An: Hàng trăm người xuyên đêm khống chế cháy rừng

Sáng 22-6, ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn (tỉnh Nghệ An) cho biết, hiện các lực lượng chức năng và người dân đã cơ bản khoanh vùng đám cháy rừng tại khu vực xóm 3, Khánh Sơn, xã Thiên Nhẫn.

Hiện trường vụ cháy trong đêm

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 21-6, một đám cháy bất ngờ bùng phát trên diện tích thực bì tại khu vực đồi thuộc địa bàn xóm 3, Khánh Sơn, xã Thiên Nhẫn. Sau đó, ngọn lửa lan nhanh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, hàng trăm người gồm chính quyền địa phương, lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ, các đoàn thể và người dân mang theo dụng cụ, phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Đám cháy bùng phát tại địa bàn xã Thiên Nhẫn

Các lực lượng nỗ lực phát dọn thực bì, mở các đường băng cản lửa, đồng thời khoanh vùng nhằm ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Tuy nhiên, công tác tiếp cận chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp. Ngoài ra, khu vực xảy ra cháy trước đây là rừng thông và từng ghi nhận cháy rừng.

Hiện nay, phần lớn diện tích được phủ bởi thảm thực vật tái sinh, thực bì dày và chưa được phát dọn trong nhiều năm. Do đó, dưới điều kiện thời tiết khô nóng, ngọn lửa bùng phát và lan rất nhanh.

Hiện trường vụ cháy

Trong tối 21-6, đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát mạnh và lan rộng trên một số sườn đồi.

Hiện trường vụ cháy

Đến sáng 22-6, các lực lượng và người dân địa phương đã khoanh vùng được đám cháy, đồng thời tiếp tục nỗ lực dập lửa, không để đám cháy lan sang khu vực lân cận.

Hiện trường vụ cháy

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê mức độ thiệt hại.

Sáng 22-6, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy rừng ở xã Thiên Nhẫn. Cùng tham gia có ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng chức năng. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải và đoàn công tác trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy rừng ở xã Thiên Nhẫn. Ảnh: BÁO NGHỆ AN

>> Hình ảnh các lực lượng và người dân nỗ lực dập lửa trong đêm, không để đám cháy lan rộng:

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