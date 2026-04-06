Không chỉ là khởi đầu mà là định hình tương lai

Hôm nay 6-4, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc. Đây không chỉ là bước khởi đầu về tổ chức của một nhiệm kỳ mới, mà còn là nơi định hình những quyết sách có ý nghĩa nền tảng cho chặng đường phát triển sắp tới của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với lãnh đạo tổ đảng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 5-4. (ẢNH: VIẾT CHUNG)

Từ niềm tin của cử tri đến trách nhiệm hành động của Quốc hội, từ những quyết định tại nghị trường đến những thay đổi trong đời sống, tất cả đang gặp nhau tại thời điểm này.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã diễn ra thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Qua bầu cử, nhân dân đã trao quyền lực và gửi gắm kỳ vọng của mình cho những người đại diện. Mỗi lá phiếu không chỉ là một sự lựa chọn, mà còn là một sự ủy thác. Chính vì vậy, Quốc hội khóa XVI không chỉ là một thiết chế được hình thành hợp hiến, hợp pháp, mà còn là một thiết chế được hình thành từ niềm tin.

Niềm tin không phải là đích đến của dân chủ, mà là điểm khởi đầu của trách nhiệm. Trách nhiệm đó không chỉ đặt lên vai từng đại biểu Quốc hội, mà còn đặt lên toàn bộ cách vận hành của Quốc hội trong nhiệm kỳ này: từ cách xây dựng pháp luật, tổ chức giám sát, đến cách quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Ý nghĩa thực sự của kỳ họp này nằm ở chỗ: nó đang đặt nền cho những quyết định sẽ định hình quỹ đạo phát triển của đất nước trong nhiều năm tới. Trước hết, việc xem xét và quyết định các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 không đơn thuần là một công việc theo chu kỳ, mà chính là việc thiết kế “bản vẽ tổng thể” cho nền kinh tế. Những lựa chọn về mô hình tăng trưởng, về phân bổ nguồn lực, về ưu tiên phát triển sẽ không chỉ tác động trong một năm hay một kỳ họp, mà sẽ chi phối cả một giai đoạn.

Cùng với đó, việc xem xét các dự án luật quan trọng, cho thấy một nỗ lực tiếp tục hoàn thiện thể chế - yếu tố được xác định ngày càng rõ là “đột phá của đột phá”. Trong một thế giới đang biến đổi nhanh, khi công nghệ, thị trường và mô hình kinh doanh liên tục thay đổi, thì pháp luật không thể chỉ đi sau để điều chỉnh, mà phải đi trước để kiến tạo.

Ở một phương diện khác, việc kiện toàn tổ chức và nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước vừa là yêu cầu về mặt tổ chức, vừa là điều kiện tiên quyết để bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ. Một bộ máy vận hành tốt sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển.

Tuy nhiên, dù quyết sách có đúng đắn đến đâu, thì giá trị của chúng chỉ thật sự được khẳng định khi đi vào cuộc sống. Đó là góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn, cải thiện đời sống của người dân và doanh nghiệp. Đây cũng chính là nơi hội tụ những kỳ vọng của nhân dân.

Trong thực tiễn, khoảng cách giữa chính sách và cuộc sống đôi khi không nằm ở chủ trương, mà ở khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, nếu lập pháp là điểm khởi đầu, thì thực thi chính là khâu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Điều đó đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng của từng đạo luật; đồng thời hoàn thiện cơ chế giám sát, tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện và phát huy tinh thần trách nhiệm trong toàn bộ hệ thống. Một quyết sách chỉ thực sự trọn vẹn khi được triển khai hiệu quả trong thực tế, mang lại những chuyển biến tích cực và có thể cảm nhận được trong đời sống.

Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI vì thế không chỉ là điểm khởi đầu của một nhiệm kỳ, mà còn là dịp để khẳng định rõ hơn yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa quyết sách và thực thi, giữa cam kết và kết quả. Niềm tin của nhân dân đã được gửi gắm qua từng lá phiếu; điều quan trọng là niềm tin ấy tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa bằng những hành động thiết thực, bằng những kết quả có thể cảm nhận trong đời sống hàng ngày.

TS NGUYỄN SĨ DŨNG