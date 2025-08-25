Không chỉ là nhiệm vụ của một nhiệm kỳ

Chủ trì cuộc làm việc nhằm cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những định hướng, chỉ đạo quan trọng, sát sườn đối với thành phố lớn nhất nước.

Trong đó, người đứng đầu Đảng đã nêu rõ về tầm nhìn, chiến lược phát triển thành phố mới thông qua bản quy hoạch đang được tập trung rà soát, điều chỉnh, xây dựng. Việc này cần đặt trong thực tế qua gần 2 tháng hợp nhất “vừa chạy vừa xếp hàng” gắn với tổng thu ngân sách của TPHCM mới trong 7 tháng đầu năm vừa công bố là 465.000 tỷ đồng, bằng 66,8% dự toán và tăng 12,9% so với cùng kỳ.

Việc cộng nguồn thu của 2 tỉnh vốn có ngân sách lớn là một lẽ, ngay cả TPHCM trước đây trong 6 tháng đầu năm cũng đạt nguồn thu vượt mức nhờ các dự án lớn đã được tháo gỡ, phê duyệt. Điều đó cho thấy các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như giảm, giãn thuế để thúc đẩy sản xuất đã phát huy hiệu quả. Bên cạnh nguồn thu đột biến từ bất động sản, đất đai thì nguồn thu ổn định từ thuế, xuất nhập khẩu (trong đó có nguồn thu dầu khí, chủ yếu từ Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) theo đà tăng là minh chứng cho khả năng chống chịu, thích nghi và tăng trưởng tốt của kinh tế thành phố.

Đó cũng chính là cơ sở để thành phố phải ưu tiên và cụ thể hóa bản quy hoạch chiến lược thành phố mới một cách chất lượng, toàn diện, tạo những cụm đòn bẩy cho sự phát triển, tiến tới tổng thu ngân sách sẽ không đơn thuần chỉ là phép cộng cơ học mà phải là tăng chất lượng nguồn thu. Trong đó đảm bảo cho phát triển sản xuất là quan trọng bậc nhất; xuất nhập khẩu, tiêu dùng nội địa và giải ngân đầu tư công phải tiếp tục cải thiện.

Trên nền tảng quy hoạch tổng thể và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội toàn diện thì bài toán then chốt để triển khai chính là huy động mọi nguồn lực. TPHCM nói riêng, cả nước nói chung đã được trao “bộ chìa khóa” là các nghị quyết của Trung ương để mở các cánh cửa của khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân, các định chế kinh tế, tài chính mới như Trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do cho đến các mô hình kinh tế mới như kinh tế xanh, kinh tế số. Bên cạnh là cuộc tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa trung tâm, siêu kết nối từ các dự án cao tốc, vành đai, metro, đường sắt tốc độ cao, cảng biển, sân bay đến dịch chuyển công nghiệp.

Nếu nhìn từ cách hoạch định chiến lược từ sớm, với khả năng bao quát các lĩnh vực, ngành trọng yếu của quốc gia - khu vực trọng điểm (đặt trong bối cảnh toàn cầu hiện nay) sẽ hiểu phần nào ý nghĩa, mục tiêu và kể cả tốc độ của cuộc hợp nhất đi kèm chính quyền 2 cấp. Một mặt nào đó của cái gọi là “thời khắc lịch sử” cũng bao hàm cả việc chúng ta không thể cho phép chần chừ hay… lùi sâu quan sát vì sẽ tự đánh mất thời cơ.

Vì vậy, trong định hướng nhiệm kỳ mới, một trong “những việc cần làm ngay” là cụ thể hóa việc tận dụng có chiều sâu các nghị quyết trong không gian lãnh thổ - kinh tế - xã hội mới. Từ TPHCM, cách vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ là thước đo trực tiếp chuyển đổi số và cả chuyển đổi tính chất, kỹ năng phục vụ của bộ máy công. Chỉ đạo cuộc làm việc nhằm cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư đã không quên khi nhắc lại truyền thống “đi trước” của thành phố với nhiều mô hình thí điểm, định chế tiên phong để sau đó trở thành chính sách quốc gia.

Cuối cùng, mối quan tâm thường nhật nhất là bên cạnh giải quyết các vấn đề tồn đọng, gây bức xúc cho người dân (như dự án chống ngập, khu đô thị mới Thủ Thiêm), tập trung hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ trước còn “nợ” (như nhà ven kênh rạch, chung cư cũ, nhà ở xã hội) thì cần dành nguồn lực lớn hơn nữa để nâng chất giáo dục, y tế, an sinh xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa - cộng đồng tiếp tục được gìn giữ, phát huy. Đó không chỉ là những nhiệm vụ sát sườn cho nhiệm kỳ tới mà còn là trách nhiệm của chính quyền trước đòi hỏi, mục tiêu vì chất lượng cuộc sống của mọi người dân.

NGUYỄN QUÂN CÁT