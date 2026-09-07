Chiều 7-9, Cục Khí tượng - thủy văn có thông tin về không khí lạnh và xu thế hình thành một cơn bão mới trên Biển Đông trong tuần.

Miền Trung sắp mưa to do tổ hợp thời tiết xấu. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Theo đó, dự báo từ khoảng ngày 9-9, trên Biển Đông sẽ hình thành một dải hội tụ nhiệt đới. Khoảng ngày 12 đến 13-9, trên dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành một áp thấp nhiệt đới tại khu vực giữa Biển Đông, với xác suất khoảng 70-80%. Áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 30-40%.

Trong tháng 9-2026, Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Theo thống kê trung bình nhiều năm, tháng 9 có khoảng 2,4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó khoảng 1,2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nếu áp thấp nhiệt đới hình thành và phát triển, kết hợp với không khí lạnh đầu mùa và dải hội tụ nhiệt đới, từ khoảng ngày 10 đến 17-9, miền Trung có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

PHÚC HẬU