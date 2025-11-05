Không thống nhất giữa 2 đồ án quy hoạch chi tiết dẫn đến khó khăn tại dự án Khu dân cư Đất Đỏ 1

Thanh tra TPHCM vừa công bố kết luận thanh tra về các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn TPHCM.

Thanh tra TPHCM đã kiểm tra, xác minh 4 dự án, trong đó có dự án Khu dân cư Đất Đỏ 1 và dự án Bệnh viện Hoàn Mỹ phía Tây.

Dự án Khu dân cư Đất Đỏ 1 tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã Đất Đỏ, TPHCM) do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông làm chủ đầu tư với diện tích hơn 1 triệu m2. Dự án từng được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, với tổng diện tích là 100 ha. Đến ngày 21-9-2017, UBND huyện Đất Đỏ phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu dân cư Đất Đỏ 1 với tổng diện tích hơn 99 ha.

Theo Thanh tra TPHCM, đến thời điểm thanh tra, tiến độ dự án bị chậm so với chủ trương được phê duyệt. Cụ thể, kiểm tra hiện trạng thực tế vào tháng 9 vừa qua, Thanh tra TPHCM ghi nhận hạ tầng kỹ thuật của khu tái định cư đã được thi công hoàn thành, cơ bản hoàn thành san nền, hệ thống thoát nước chính, hệ thống chiếu sáng, cây xanh. Các hạng mục công trình khác chưa được thi công, xây dựng.

Theo Báo cáo 187/BC-UBND ngày 21-3-2025 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và kết quả làm việc với chủ đầu tư vào tháng 9-2025, những khó khăn, vướng mắc của dự án là sự chậm trễ trong việc triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến quy hoạch xây dựng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

Phối cảnh Bệnh viện Hoàn Mỹ phía Tây

Theo Thanh tra TPHCM, những khó khăn, vướng mắc của dự án Khu dân cư Đất Đỏ 1 do không thống nhất, phù hợp giữa 2 đồ án quy hoạch chi tiết của dự án đang có hiệu lực. Đến nay, nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 vẫn chưa được điều chỉnh để đảm bảo sự phù hợp và đồng bộ với Đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 đã được phê duyệt, ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục đất đai và điều chỉnh tiến độ của dự án.

Đồng thời, đơn vị chưa kịp thời tổ chức rà soát, lập, phê duyệt lại Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đất Đỏ 1 theo đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định.

Theo Thanh tra TPHCM, trách nhiệm chính thuộc về UBND huyện Đất Đỏ (nay là UBND xã Đất Đỏ), tổ chức, cá nhân có liên quan đến thời kỳ phát sinh vụ việc.

Sở Xây dựng cũng có thiếu sót khi chưa kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng của UBND huyện Đất Đỏ khi phát hiện sự không thống nhất, phù hợp giữa 2 đồ án quy hoạch chi tiết như nêu trên. Trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thời kỳ phát sinh vụ việc.

Thanh tra TPHCM chỉ rõ, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều văn bản chỉ đạo, tuy nhiên Sở Xây dựng, Sở KH-ĐT (nay là Sở Tài chính), Sở TN-MT (nay là Sở NN-MT) và UBND huyện Đất Đỏ (nay là xã Đất Đỏ) vẫn chưa kịp thời phối hợp, thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao. Đến nay, vướng mắc về quy hoạch xây dựng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Do đó, trách nhiệm thuộc về Sở Xây dựng, Sở KH-ĐT (nay là Sở Tài chính), Sở TN-MT (nay là Sở NN-MT) và UBND huyện Đất Đỏ (nay là xã Đất Đỏ) cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thời kỳ phát sinh vụ việc.

Thanh tra TPHCM kiến nghị Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo giao Giám đốc Sở Xây dựng chấn chỉnh rút kinh nghiệm, tăng cường chức năng quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng trên địa bàn.

Giao Chủ tịch UBND xã Đất Đỏ tổ chức kiểm điểm theo thẩm quyền, phân cấp, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc ban hành Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 không phù hợp về trình tự, nội dung, căn cứ pháp lý theo quy định pháp luật. Nghiêm túc chấn chỉnh trong công tác phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết đảm bảo chặt chẽ theo quy định.

Dự án Bệnh viện Hoàn Mỹ phía Tây được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương tại Quyết định 1137/QĐ-UBND ngày 22-3-2019 và điều chỉnh bằng Quyết định 2514/QĐ-UBND ngày 12-7-2021. Mục tiêu là xây dựng bệnh viện, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe với tổng mức đầu tư gần 915,7 tỷ đồng, thời hạn thực hiện dự kiến đến tháng 7-2024. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra (12-8-2025), tiến độ thực hiện vẫn chậm do Sở NN-MT chưa xác định được giá đất để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính, đơn vị tư vấn thẩm định giá gặp khó khăn về dữ liệu so sánh, các cơ quan chức năng còn yêu cầu bổ sung hồ sơ. Thanh tra kiến nghị Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở NN-MT khẩn trương tham mưu UBND TPHCM phê duyệt giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất, đồng thời yêu cầu Công ty Cổ phần Bệnh viện Hoàn Mỹ phía Tây triển khai đúng tiến độ sau khi được phê duyệt.

THU HƯỜNG