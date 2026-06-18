Khu Du lịch Đại Nam: Điểm hẹn trải nghiệm cho gia đình

Mùa hè là thời điểm nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng và trải nghiệm của nhiều gia đình tăng cao. Nắm bắt xu hướng này, khu du lịch (KDL) Đại Nam (phường Phú An, TPHCM) triển khai nhiều chương trình ưu đãi, hoạt động giải trí và sản phẩm dịch vụ mới nhằm phục vụ du khách. Đặc biệt, chương trình tri ân học sinh giỏi được xem là điểm nhấn mang ý nghĩa khuyến học, góp phần động viên tinh thần học tập và tạo thêm những trải nghiệm bổ ích cho các em sau một năm nỗ lực học tập.

Du khách tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại cổng Ngũ môn - khu Kim điện - KDL Đại Nam

Khuyến học từ trải nghiệm thực tế

Mỗi dịp hè đến, bên cạnh nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, nhiều gia đình mong muốn con em mình có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế nhằm mở rộng hiểu biết, phát triển kỹ năng và có thêm những kỷ niệm đẹp sau một năm học tập.

Tại KDL Đại Nam, chương trình tri ân học sinh giỏi năm nay đang nhận được sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và học sinh. Chương trình được triển khai từ ngày 1-6 đến 31-8-2026, dành cho học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp trong năm học 2025-2026. Theo đó, học sinh khi mang theo giấy khen bản gốc đến Trung tâm dịch vụ du lịch để đối chiếu sẽ được tặng vé vào cổng cùng nhiều trải nghiệm tại khu du lịch như tham quan vườn thú Đại Nam, vui chơi tại biển Đại Nam hoặc tham gia trò chơi trượt tuyết.

Điểm đáng chú ý là sau khi hoàn tất thủ tục xác nhận, giấy khen được trả lại nguyên vẹn cho học sinh. Cách làm này vừa bảo đảm tính xác thực của chương trình, vừa thể hiện sự trân trọng đối với những thành tích mà các em đã đạt được trong suốt năm học. Không đơn thuần là một chương trình ưu đãi, hoạt động này còn mang ý nghĩa động viên, khuyến khích tinh thần hiếu học thông qua những phần thưởng gắn với trải nghiệm thực tế.

Trong bối cảnh nhiều gia đình ngày càng quan tâm đến việc giáo dục kỹ năng sống cho con em, mô hình kết hợp giữa vui chơi và trải nghiệm thực tế đang trở thành xu hướng được khuyến khích. Việc doanh nghiệp đồng hành cùng hoạt động khuyến học bằng những chương trình thiết thực cũng góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học trong cộng đồng, đồng thời tạo thêm sân chơi lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè.

Nhiều hoạt động phục vụ du khách

Bên cạnh chương trình dành cho học sinh giỏi, KDL Đại Nam tiếp tục triển khai nhiều sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách. Trong đó, các chương trình combo kết hợp các loại hình trải nghiệm đang được nhiều gia đình lựa chọn nhờ tính thuận tiện và phù hợp với nhu cầu tham quan trong ngày.

Du khách tham quan tại khu trò chơi - khu du lịch Đại Nam

Vườn thú Đại Nam tiếp tục là một trong những điểm đến được nhiều du khách yêu thích. Đây là nơi chăm sóc và bảo tồn nhiều loài động vật hoang dã, động vật quý hiếm đến từ nhiều khu vực trên thế giới. Không chỉ là địa điểm tham quan, vườn thú còn mang ý nghĩa giáo dục khi giúp trẻ em tiếp cận trực tiếp với thế giới tự nhiên thông qua những trải nghiệm sinh động. Trong khi đó, biển Đại Nam đang thu hút đông đảo du khách vào những ngày cuối tuần và dịp cao điểm hè. Không gian rộng lớn cùng nhiều hoạt động dưới nước tạo điều kiện để các gia đình thư giãn, giải nhiệt và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Nhằm tạo thêm sự hấp dẫn cho du khách, khu du lịch Đại Nam còn tổ chức nhiều chương trình biểu diễn vào cuối tuần. Hoạt động đua chó diễn ra vào hai khung giờ 10 giờ và 14 giờ các ngày thứ bảy, chủ nhật. Bên cạnh đó, chương trình Flyboard trên biển Đại Nam từ 12 giờ đến 13 giờ cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Kết hợp vui chơi và nghỉ dưỡng

Không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan trong ngày, KDL Đại Nam còn đầu tư phát triển hệ thống lưu trú nhằm đáp ứng xu hướng nghỉ dưỡng ngắn ngày của du khách. Những năm gần đây, nhu cầu kết hợp giữa vui chơi, tham quan và nghỉ dưỡng đang ngày càng phổ biến, đặc biệt đối với các gia đình tại TPHCM và các địa phương lân cận. Hệ thống Đại Nam Hotel & Villa được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của khách tham quan với nhiều loại hình lưu trú khác nhau. Bên cạnh dịch vụ phòng nghỉ, du khách còn được hưởng các chương trình ưu đãi gắn với các sản phẩm vui chơi tại khu du lịch, góp phần gia tăng trải nghiệm trong suốt thời gian lưu trú.

Du khách vui chơi cùng gia đình tại biển nhân tạo - khu du lịch Đại Nam

Theo các chuyên gia du lịch, mô hình tích hợp nhiều loại hình dịch vụ trong cùng một khuôn viên đang trở thành xu hướng phát triển của ngành du lịch hiện đại. Việc kết hợp giữa vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm giúp du khách tiết kiệm thời gian di chuyển, đồng thời có thể tận hưởng kỳ nghỉ một cách thuận tiện hơn. Đối với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, việc được sử dụng đồng thời các dịch vụ lưu trú, ăn uống và vui chơi trong cùng một điểm đến mang lại nhiều thuận lợi. Thay vì phải di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau, du khách có thể chủ động sắp xếp lịch trình phù hợp với nhu cầu của từng thành viên, qua đó nâng cao chất lượng kỳ nghỉ. Bên cạnh hệ thống lưu trú, các dịch vụ nhà hàng, ẩm thực và tiện ích phục vụ khách đoàn cũng được chú trọng đầu tư. Đây là điều kiện thuận lợi để các gia đình, cơ quan, đơn vị tổ chức các chương trình nghỉ dưỡng, sinh hoạt tập thể hoặc hoạt động dã ngoại trong cùng một không gian.

Thực tế cho thấy, xu hướng lựa chọn các điểm đến gần trung tâm đô thị nhưng có đầy đủ dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng đang được nhiều người ưu tiên. Những chuyến đi ngắn ngày vào cuối tuần không chỉ giúp thư giãn sau những áp lực công việc mà còn tạo điều kiện để các thành viên trong gia đình có thêm thời gian gắn kết. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục chú trọng xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn và phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Với sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, đa dạng hóa sản phẩm và liên tục đổi mới hoạt động phục vụ, KDL Đại Nam đang trở thành điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn trong các dịp cuối tuần, lễ, tết cũng như mùa du lịch hè.

Với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cùng chương trình tri ân học sinh giỏi mang ý nghĩa khuyến học thiết thực, KDL Đại Nam tiếp tục mang đến cho du khách những lựa chọn đa dạng. Không chỉ là điểm đến vui chơi, nơi đây còn góp phần tạo nên những trải nghiệm bổ ích, giúp gắn kết các thành viên trong gia đình và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ.

TƯỜNG VY