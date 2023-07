Khúc tráng ca bất hủ về lòng yêu nước nồng nàn

Tối 19-7, từ Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo) đến Nghĩa trang Liệt sĩ A1 (Điện Biên), những khúc ca bất tử ngợi ca lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết, kiên cường đấu tranh chống ngoại xâm lại một lần nữa vang lên trong cầu truyền hình Bản hùng ca bất diệt - chương trình nhằm tri ân các thế hệ cha anh đã hi sinh tuổi thanh xuân, cống hiến máu xương vì Tổ quốc.

Dự chương trình tại điểm cầu Nghĩa trang Hàng Dương có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh…

Tại điểm cầu Nghĩa trang Liệt sĩ A1 (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên Trần Quốc Cường…

Tham dự chương trình tại hai điểm cầu còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương; lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Điện Biên; đại diện các cựu tù Côn Đảo; các cựu chiến binh; thân nhân các liệt sĩ...

Bên những “ngôi đền linh thiêng” được xây dựng từ lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay và mai sau; từ ký ức chiến tranh còn khắc ghi trong tâm trí; từ vết thương trên thân thể người cựu chiến binh; từ vết sẹo vẫn in hằn trên đất mẹ; từ bùn, máu và hoa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gửi lời thăm hỏi ân cần, tình cảm sâu nặng, lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong cả nước.

“Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc đã viết nên bản anh hùng ca bất hủ về lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết, kiên cường đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, với khát vọng tự do, hòa bình và hạnh phúc”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng chia sẻ, mỗi người Việt Nam hôm nay khắc ghi trong tim rằng, mỗi phút giây đang sống trong bình yên, hạnh phúc đã được đổi bằng sự hy sinh, xương máu của các thế hệ cha ông. Chỉ riêng trong hai cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, 1,2 triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống, để thân thể thành đất đai Tổ quốc; hồn bay lên hóa linh khí quốc gia... Lịch sử và dân tộc Việt Nam mãi mãi ghi nhớ, tự hào về ý chí quật cường của các thế hệ cha ông cùng với những “Thiên anh hùng ca bất diệt” để giành lại được hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc ta, non sông ta, đất nước ta…

Sau phần nghi lễ thắp nến tri ân và tiếng chuông tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chương trình nghệ thuật diễn ra với ba chương: "Tiếng gọi non sông", "Những cánh hoa bất tử", "Khúc tráng ca hòa bình".

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông, chỉ đạo nghệ thuật, tổng đạo diễn chương trình cho biết, điểm khác biệt ở cầu truyền hình Bản hùng ca bất diệt là ý tưởng không phục dựng nỗi đau chiến tranh bằng tiếng đạn bom, cảnh thương vong nơi trận mạc mà bằng diện mạo khác. Đó chính là vẻ đẹp và sự cao quý của lòng yêu nước thiêng liêng, của lý tưởng sống cao đẹp, của sức trẻ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tình yêu ban sơ mà son sắt, tình đồng chí, đồng bào chân chất mà đậm sâu. Chương trình cũng không kể lại lịch sử theo mạch tuyến tính các sự kiện, con số từ quá khứ đến hiện tại, mà theo một góc nhìn nhân văn, lãng mạn.

Cùng với những ca khúc đi cùng năm tháng, chương trình đã mang đến nhiều cảm xúc với những lát cắt như các phóng sự Câu hát xuyên tường thép, Trường học giữa biển khơi. Năm tháng qua đi, ký ức bi tráng vẫn luôn nhắc nhở thế hệ hôm nay thông điệp “sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những gian khổ, hi sinh”.

Tham dự cầu truyền hình Bản hùng ca bất diệt cũng là dịp để những người lính, những cựu tù chính trị được trở về ký ức, được thăm lại đồng đội xưa. Người còn, người mất, những cựu tù chính trị ở Côn Đảo hay những cựu chiến binh trên chiến trường Điện Biên Phủ năm ấy khi đến với hai điểm cầu đều rưng nghẹn.