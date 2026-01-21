Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập để phòng ngừa tham nhũng

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, trình bày tham luận. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, trình bày tham luận “Tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”. Trong đó, đề xuất một số nội dung để tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Một là, để chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài, phải chuyển mạnh từ “đi sau xử lý” sang “đi trước kiểm soát”, từ “làm đúng quy trình” sang “làm thực chất, có kết quả”, từ “chống để răn đe” sang “xây để bền vững”, từ “quản lý truyền thống” sang “quản trị số”, lấy công nghệ, dữ liệu làm công cụ giám sát, phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường giám sát từ đầu, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm; tiến hành giám sát bằng trí tuệ nhân tạo (AI); phân tích dữ liệu lớn bigdata để phát hiện, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Các đại biểu dự phiên thảo luận chiều 21-1

Cùng với hoàn thiện thể chế, pháp luật, cần tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập. Thực tiễn cho thấy, càng công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình, càng phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có hiệu quả, không có vùng trống, không có vùng tối. “Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả trách nhiệm giải trình, trước hết là sự hài lòng của người dân. Đây là yếu tố then chốt trong trách nhiệm giải trình”, đồng chí nêu.

Hai là, đi đôi với phòng ngừa, thì phát hiện, xử lý là quan trọng, đột phá. Theo đó, phát hiện và xử lý kịp thời để “không dám” tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý cũng nhằm mục đích răn đe, cảnh báo, để “xây” cho tốt hơn, nâng cao hơn phòng ngừa.

Trong xử lý phải quán triệt sâu sắc quan điểm lịch sử cụ thể, khách quan, toàn diện; đúng nguyên tắc hành chính, phân biệt quan hệ xã hội, quan hệ gia đình với quan hệ tội phạm; sai phạm do cố ý vì vụ lợi với sai phạm vì đổi mới, sáng tạo, vì lợi ích chung; bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội, yêu cầu chính trị, pháp luật và nghiệp vụ; xử lý nghiêm minh và nhân văn, ưu tiên áp dụng các biện pháp về kinh tế, hành chính, dân sự, kỷ luật; xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng theo đúng quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ba là, tăng cường kiểm soát quyền lực; tham nhũng, tiêu cực. Do đó, phải tăng cường và nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực; lạm dụng, lợi dụng quyền lực phải bị truy cứu trách nhiệm và xử lý nghiêm minh.

Cũng theo đồng chí Đặng Văn Dũng, các lĩnh vực chuyên môn sâu, khép kín, bí mật, càng phải chú trọng kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, nhất là kiểm tra, giám sát từ bên ngoài; chú trọng kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí gắn với xây dựng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Bốn là, đẩy mạnh phòng, chống lãng phí, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác phòng, chống lãng phí trong toàn xã hội, nhất là rà soát, xử lý dứt điểm các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí và các cơ sở nhà, đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, cho rằng, cần khẩn trương cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai; về xử lý sai phạm trong các vụ án, vụ việc nói chung, sai phạm liên quan đến kinh tế tư nhân nói riêng, để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Năm là, hoàn thiện cơ chế mạnh mẽ bảo vệ được cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung; khắc phục hiệu quả, triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm; đồng thời xử lý trách nhiệm, thay thế cán bộ thiếu kiến thức, năng lực, thiếu bản lĩnh, đùn đẩy, né tránh, không dám làm, “ai không dám làm thì đứng sang một bên để người khác làm”...

PHAN THẢO - ANH THƯ