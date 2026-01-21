Không để khoảng trống, vùng tối mà công tác kiểm tra, giám sát không hướng tới được

Ngày 21-1, tại Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh: không để khoảng trống, vùng tối mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không hướng tới được.

Dám chạm vào những mảng tối, pháo đài tưởng chừng bất khả xâm phạm

Thay mặt Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Trần Văn Rón, tham luận về vấn đề “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Theo đồng chí, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung xây dựng, ban hành và tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành cơ bản đầy đủ các quy định, quy chế, kết luận chương trình quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đây là cơ sở, căn cứ để phát hiện và xử lý kỷ luật nghiêm minh các vi phạm trong Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện thống nhất nhiệm vụ kiểm tra, giám sát từ Trung ương đến cơ sở.

Nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến nhiều cấp, ngành, địa phương gây bức xúc trong xã hội đã được phát hiện, làm rõ, kết luận và xử lý kỷ luật rất nghiêm minh nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống dưới, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng cũng rất nhân văn. Mục đích chính là làm cho tổ chức đảng và đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục. Công tác kiểm tra, giám sát cũng kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý với những bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để đề xuất và kiến nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn.

Qua công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã rút ra bài học kinh nghiệm. Các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị mình một cách chủ động, trách nhiệm theo tinh thần "lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo".

Thực tiễn đã chứng minh, ở đâu cấp ủy, nhất là người đứng đầu đã quan tâm, trực tiếp chỉ đạo và làm gương thì ở đó công tác kiểm tra có sức nặng và “thanh bảo kiếm” mới thực sự là sắc bén. “Nhiệm kỳ khóa XIII đã chứng minh sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư là điểm tựa vững chắc nhất để ủy ban kiểm tra các cấp dám chạm vào những mảng tối, những pháo đài tưởng chừng bất khả xâm phạm”, tham luận nêu.

Việc kiểm tra không những chỉ ra sai phạm mà còn nhận diện những sơ hở, bất cập về cơ chế để kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện thể chế.

Xứng đáng là "thanh bảo kiếm của Đảng"

Bước sang nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Văn Rón cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát cần phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, về phương pháp, về cách thức tổ chức, phải là công cụ quan trọng, chủ yếu để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; gắn kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực, chuyển nhanh, mạnh mẽ về trọng tâm xem xét xử lý sang phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, từ xa, ngay từ cấp cơ sở nhằm đảm bảo đi đúng hướng, làm đúng cách, đạt hiệu quả thực chất các chủ trương, chính sách lớn của Đảng; không để khoảng trống, vùng tối mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không hướng tới được.

Cũng theo đồng chí Trần Văn Rón, cần đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy đảng đối với công tác này; đồng thời xây dựng, hoàn thiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực và kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính, xử lý bằng pháp luật gắn với việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức để cán bộ đảng viên không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không cần tham nhũng.

Song song đó, có cơ chế để bảo vệ, khuyến khích cán bộ đảng viên dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đi đầu trong đổi mới vì sự nghiệp phát triển. Việc kết luận, xử lý các vi phạm cần đặt trong những điều kiện, bối cảnh lịch sử cụ thể để có quan điểm xử lý khách quan, đúng đắn và phù hợp.

Cùng với đó, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ; thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của ngành kiểm tra đảng, chuyển trọng tâm sang “kiểm tra, giám sát trên dữ liệu”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành kiểm tra đảng đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, tương xứng, ngang tầm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng…

Ngay sau đại hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và toàn ngành kiểm tra sẽ bám sát vào Nghị quyết của Đại hội XIV, thể chế hóa thành chương trình hành động, kế hoạch để công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tiếp tục được thực hiện có chất lượng, hiệu quả, xứng đáng là "thanh bảo kiếm của Đảng"...

