Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các công trình sửa chữa quốc lộ 51

Ngày 15-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Nai và các đơn vị chức năng đã khảo sát, kiểm tra tiến độ thi công và công tác bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực đang thi công sửa chữa trên quốc lộ 51.

Việc sửa chữa quốc lộ 51 đoạn qua TP Đồng Nai kéo dài gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại các điểm thi công, lực lượng chức năng kiểm tra việc sửa chữa nền, mặt đường; hệ thống biển báo, rào chắn, thiết bị cảnh báo và phương án tổ chức giao thông.

Qua kiểm tra, Phòng CSGT yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện nghiêm phương án tổ chức thi công đã được phê duyệt, bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, thiết bị cảnh báo; thường xuyên rà soát, kịp thời khắc phục những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Các nhà thầu được đề nghị tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ, không tập kết vật liệu, máy móc, thiết bị gây cản trở hoặc che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc lưu thông, không để xảy ra ùn tắc do hoạt động thi công.

Đoàn kiểm tra việc sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 51 . Ảnh: CSGT TPĐN

Trước đó, người dân phản ánh, việc thi công sửa chữa quốc lộ 51 diễn ra chậm, kéo dài, trong khi phương tiện lưu thông đông khiến giao thông nhiều thời điểm bị ùn ứ. Các khu vực đang thi công, mặt đường bị thu hẹp và tổ chức giao thông chưa hợp lý cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Quốc lộ 51 đoạn qua TP Đồng Nai hiện có 4 dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông. Trong đó, đoạn từ Km0+000 đến Km5+300 do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thi công Xây dựng Cầu đường Hồng An thực hiện và đoạn từ Km5+300 đến Km9+200 do Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn thi công đều đã cơ bản hoàn thành. Tại đoạn từ Km10+200 đến Km12+000 và từ Km14+000 đến Km16+000 do Liên danh gói thầu số 1 gồm Công ty TNHH Xây dựng Mai Quang và Công ty TNHH Xây lắp số 1 đang thi công, khối lượng đạt khoảng 55%. Đoạn từ Km20+000 đến Km24+400 cũng đang được Liên danh gói thầu số 1 triển khai, với khối lượng đạt khoảng 50%.

PHÚ NGÂN