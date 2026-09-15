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Chưa thu phí cao tốc từ Cần Thơ đến Cà Mau từ ngày 15-9

SGGPO

Ngày 15-9, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đã yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chưa thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại 2 dự án thành phần đầu tư công từ Cần Thơ đến Cà Mau (thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025) từ ngày 15-9.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các dự án thành phần này đang khắc phục các vị trí lún đường đầu cầu, đường đầu cống ngang, bảo đảm phương tiện lưu thông êm thuận.

Hệ thống thiết bị thu phí tại trạm thu phí nút giao IC.2, IC.5 và IC.12 cũng đang được hoàn thiện để chạy thử. Các nút giao khác trên tuyến còn đang tiếp tục thi công.

Trong thời gian chờ hoàn thiện (để bảo đảm đủ điều kiện thu phí theo quy định), Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chưa thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 2 dự án thành phần này theo kế hoạch trước đó. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tập trung hoàn thiện các dự án để sớm đưa vào thu phí theo quy định, với mức thu dự kiến 900 đồng/km đối với xe tiêu chuẩn.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài hơn 110 km, tổng mức đầu tư 27.523 tỷ đồng. Trong đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dài 37km đã đưa vào khai thác từ ngày 22-12-2025; đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73 km đưa vào khai thác từ ngày 19-1-2026.

Dự án còn khoảng 5% khối lượng thi công, chủ yếu ở các hạng mục hoàn thiện.

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MINH DUY

Từ khóa

cao tốc cà mau cần thơ thu phí

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