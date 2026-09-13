Một xe tải lật ngang, nằm chắn phần đường trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khiến giao thông ùn ứ kéo dài ở cả hai hướng.

Video: Xe tải lật ngang, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ùn tắc kéo dài cả hai hướng

Sáng sớm 13-9, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, một xe tải bị lật ngang, chắn gần hết phần đường lưu thông.

Theo thông tin ban đầu, xe tải thùng dài khoảng 9m, đang lưu thông trên đường cao tốc thì gặp sự cố tại Km216, cách nút giao quốc lộ 28 (tỉnh Lâm Đồng) khoảng 8km.

Xe tải lật chắn ngang cả 2 bên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: NDCC

Do tuyến cao tốc chỉ có 4 làn xe cho cả hai chiều khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển qua khu vực. Hàng loạt xe phải dừng lại, nối dài thành hàng, giao thông ùn tắc theo cả hai hướng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) phối hợp đơn vị quản lý tuyến có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông và xử lý sự cố.

Xe tải lật chắn ngang hai bên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: NDCC

Nguyên nhân vụ lật xe đang được làm rõ.

TIẾN THẮNG