Xã hội

Giao thông

Xe tải lật ngang, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ùn tắc kéo dài cả hai hướng

SGGPO

Một xe tải lật ngang, nằm chắn phần đường trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khiến giao thông ùn ứ kéo dài ở cả hai hướng.

Video: Xe tải lật ngang, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ùn tắc kéo dài cả hai hướng

Sáng sớm 13-9, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, một xe tải bị lật ngang, chắn gần hết phần đường lưu thông.

Theo thông tin ban đầu, xe tải thùng dài khoảng 9m, đang lưu thông trên đường cao tốc thì gặp sự cố tại Km216, cách nút giao quốc lộ 28 (tỉnh Lâm Đồng) khoảng 8km.

1789260162129_1.jpg
Xe tải lật chắn ngang cả 2 bên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: NDCC

Do tuyến cao tốc chỉ có 4 làn xe cho cả hai chiều khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển qua khu vực. Hàng loạt xe phải dừng lại, nối dài thành hàng, giao thông ùn tắc theo cả hai hướng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) phối hợp đơn vị quản lý tuyến có mặt tại hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông và xử lý sự cố.

1789260162155_1.jpg
Xe tải lật chắn ngang hai bên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: NDCC

Nguyên nhân vụ lật xe đang được làm rõ.

Tin liên quan
TIẾN THẮNG

Từ khóa

Xe tải Lật Chắn ngang Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ách tắc Lâm Đồng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn