Xử phạt xe không giữ khoảng cách trên cao tốc: Phải có lộ trình, tránh gây ùn tắc

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ yêu cầu, việc xử phạt vi phạm người điều khiển phương tiện không giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc phải có lộ trình phù hợp và khi xử phạt không được gây ùn tắc, xung đột giao thông.

Lực lượng CSGT xử phạt 1 trường hợp tài xế ô tô không giữ khoảng cách an toàn khi chạy trên đường cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Tối 14-9, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 482/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Quy định phải phù hợp với điều kiện thực tế

Thông báo kết luận nêu rõ, việc bảo đảm khoảng cách an toàn đối với phương tiện khi lưu thông trên đường bộ nói chung và đường cao tốc nói riêng nhằm bảo đảm an toàn giao thông là cần thiết.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các quy định về khoảng cách an toàn, nhất là khi xử phạt vi phạm người điều khiển phương tiện không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn còn một số hạn chế về hành lang pháp lý, truyền thông chính sách và tổ chức triển khai thực hiện; thời gian triển khai chưa tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông...

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ KH-CN và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến hoạt động giao thông đường bộ; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT của Bộ Xây dựng (trước đây là Bộ GTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ) bảo đảm đồng bộ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ, nhất là đường cao tốc.

Quy định về khoảng cách an toàn phải phù hợp đối với tốc độ, điều kiện của cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết và các yếu tố ảnh hưởng khác để bảo đảm an toàn giao thông theo đúng quy định của Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đảm bảo đầy đủ điều kiện trước khi triển khai

Trước mắt, Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, địa phương có liên quan đặt biển báo đối với đoạn đường cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn trên đường cao tốc. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền bằng hình thức phù hợp trong trường học, cơ quan, công sở, khu, cụm công nghiệp để người dân hiểu đúng và chấp hành pháp luật.

Bộ Công an đưa vào giáo trình đào tạo cấp giấy phép lái xe các nội dung, tình huống liên quan, trong đó có tình huống bảo đảm khoảng cách khi tham gia giao thông trên đường cao tốc.

Đặc biệt, việc xử lý vi phạm phải có lộ trình phù hợp, kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông; đồng thời phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, thiết bị, tiêu chuẩn, quy chuẩn trước khi triển khai.

Việc xử phạt cũng không được gây ùn tắc và xung đột giao thông trong quá trình triển khai các hoạt động xử phạt, nhất là trong các dịp lễ, tết khi mật độ phương tiện tăng cao.

Từ ngày 27-8, Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra việc giữ khoảng cách trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn. Đến nay, hơn 20 trường hợp đã bị xử lý, chủ yếu là xe khách chạy sát phương tiện phía trước. Trong dịp nghỉ lễ 2-9, vì lo ngại bị xử phạt, nhiều tài xế chọn đi đường Quốc lộ 1 thay vì đi đường cao tốc.

LÂM NGUYÊN