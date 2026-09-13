Hà Nội: Tăng tốc thi công dự án mở rộng đường Lĩnh Nam

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam có tổng mức đầu tư gần 2.900 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tuyến đường dài 3,4km khi hoàn thành sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, tăng kết nối khu vực phía Nam và Đông Nam Thủ đô Hà Nội.

Một đoạn tuyến đường Lĩnh Nam đang được triển khai nâng cấp, mở rộng. Ảnh TIẾN CƯỜNG

Dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2013, có điểm đầu giao đường Tam Trinh, điểm cuối giao với đê sông Hồng, chiều dài khoảng 3,4km. Tổng mức đầu tư dự án gần 2.900 tỷ đồng.

Theo thiết kế, tuyến đường được mở rộng với mặt cắt từ 22,5m đến 40m. Để triển khai dự án, thành phố phải thu hồi 98.346m² đất, liên quan đến khoảng 800 hộ dân và 34 tổ chức.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành tại các phường Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai và Lĩnh Nam. Riêng phường Tương Mai còn 5 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Một số khó khăn còn lại tập trung vào việc bàn giao mốc giới và xử lý các vấn đề liên quan đến quy hoạch của những dự án liền kề.

Trên công trường dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam. Ảnh TIẾN CƯỜNG

Hiện dự án đạt hơn 30% khối lượng công việc. Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP ngày 13-9, trên công trường, nhiều phương tiện, máy móc được huy động để thực hiện các hạng mục xây dựng, đồng thời khẩn trương phá dỡ những công trình còn tồn tại để tạo mặt bằng sạch.

Các nhà thầu đang tổ chức thi công với cường độ cao, tranh thủ thời tiết thuận lợi để bù tiến độ do ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng và những đợt mưa kéo dài.

Dự án dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường Lĩnh Nam được kỳ vọng góp phần cải thiện năng lực giao thông khu vực, tăng khả năng kết nối với các tuyến đường lớn và từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị khu vực phía Nam Thủ đô.

Máy móc phá dỡ công trình, tạo mặt bằng sạch phục vụ thi công tuyến đường. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công với cường độ cao để bù tiến độ. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Công nhân thi công trên công trường. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Tuyến đường Lĩnh Nam hiện hữu vẫn được duy trì phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian thi công. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần mở rộng không gian giao thông, tăng khả năng kết nối khu vực phía Nam và Đông Nam Hà Nội. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

TIẾN CƯỜNG