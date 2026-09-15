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Cầu Hồng Hà vượt sông Hồng dần thành hình sau gần 10 tháng thi công

SGGP

Sau gần 10 tháng thi công, cầu Hồng Hà thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang dần thành hình, với nhiều cọc khoan nhồi, bệ trụ và thân trụ đã hoàn thành.

Khởi công từ cuối tháng 10-2025, công trình dài khoảng 6km, vượt sông Hồng, kết nối xã Ô Diên và xã Mê Linh, TP Hà Nội, có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

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Hàng loạt cọc khoan nhồi, bệ trụ và thân trụ cầu Hồng Hà đã được hoàn thành. Ảnh: TIẾN CƯỜNG
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Một phần thân trụ cầu Hồng Hà. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, nhiều trụ cầu giữa sông đã vươn cao khỏi mặt nước. Tại các vị trí hoàn thành phần móng, nhà thầu tiếp tục thi công thân trụ và kết cấu dầm. Tiến độ thi công bệ trụ đạt khoảng 78%, thân trụ khoảng 60%; khối lượng đúc dầm phần kết cấu trên vượt 25%.

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Các trụ cầu giữa sông đang được triển khai thi công thân trụ và kết cấu dầm sau khi hoàn thành phần móng. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Các nhà thầu triển khai nhiều mũi thi công, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các mốc kế hoạch.

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Nhiều máy móc, thiết bị được huy động trên công trường, phục vụ đồng thời các hạng mục thi công. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, đến ngày 12-8, dự án đã được bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới, tạo điều kiện triển khai đồng bộ các hạng mục.

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Thân trụ và kết cấu dầm cầu đang được dần hoàn thiện. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Cầu Hồng Hà là một trong 3 cây cầu thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, cùng với cầu Mễ Sở và cầu Hoài Thượng.

Theo kế hoạch, cầu Hồng Hà phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7-2027, hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 10-2027. Công trình được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giữa các khu vực của Hà Nội với các tỉnh, thành lân cận.

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Cầu Hồng Hà được kỳ vọng tạo thêm một trục giao thông quan trọng vượt sông Hồng. Ảnh: TIẾN CƯỜNG
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Cây cầu sẽ tăng khả năng kết nối giữa các khu vực của Hà Nội với các tỉnh, thành lân cận. Ảnh: TIẾN CƯỜNG
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Công trình có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng
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TIẾN CƯỜNG

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