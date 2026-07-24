Sắp xếp lại trường học: Dự kiến khoảng 11.000 cán bộ quản lý giáo dục sẽ trở lại đứng lớp

Chuẩn bị năm học 2026-2027, các địa phương quyết liệt triển khai xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường học theo chủ trương đổi mới bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn và các Thứ trưởng Bộ GD-ĐT chủ trì hội nghị. Ảnh: THU MINH

Trong hai ngày 23, 24-7, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị giám đốc Sở GD-ĐT năm 2026 nhằm đánh giá kết quả năm học 2025-2026 và trao đổi, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027. Nội dung về sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục hoàn thành trước ngày 30-8-2026 đang được các địa phương đặc biệt quan tâm.

Về nội dung này, Bộ GD-ĐT cho biết đã ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương rà soát toàn diện mạng lưới trường lớp học, trọng tâm là xử lý các điểm trường lẻ, các cơ sở quy mô nhỏ, phân tán hoặc không đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Kết quả đến hết năm 2025, tất cả 34/34 tỉnh, thành đã hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp, theo đó giảm 457 cơ sở mầm non, 914 cơ sở phổ thông và 709 vị trí lãnh đạo quản lý trên toàn quốc.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT đã hướng dẫn các địa phương tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm 1-7-2025, tương đương với việc giảm trên 11.000 trường, hoàn thành trước ngày 30-8-2026. Bộ GD-ĐT cho biết, sau sắp xếp, dự kiến sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Các địa phương đang tích cực triển khai và cam kết hoàn thành đúng tiến độ.

Báo cáo của Bộ GD-ĐT cũng nêu, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ công chức phụ trách giáo dục cấp xã không có trình độ chuyên môn về giáo dục chiếm tỉ lệ rất cao (khoảng 40%), trong đó nhiều xã bố trí 1 công chức phụ trách nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực giáo dục làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc. Nguyên nhân là do cấp xã trước đó không có bộ phận chuyên môn riêng về giáo dục, trong thời gian ngắn chưa đủ nhân sự có chuyên môn để bố trí công việc.

Tại hội nghị, ông Trịnh Thế Truyền, Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Thọ cho biết, ngành giáo dục Phú Thọ quyết tâm thực hiện sắp xếp mạng lưới trường học theo chủ trương của Trung ương: những nơi có điều kiện phấn đấu giảm 45-50%; nơi khó khăn đạt mức tối thiểu 30%, gắn liền với việc xử lý thiếu hụt giáo viên.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội thông tin, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Lộ trình dự kiến đến tháng 8-2026, Hà Nội sẽ hoàn thành toàn bộ quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục phổ thông, mục tiêu giảm khoảng 50% đầu mối quản lý hành chính của các nhà trường.

Các địa phương đều đề nghị Bộ GD-ĐT sớm có hướng dẫn để xử lý các vấn đề về cán bộ, nhân viên trường học dôi dư khi sắp xếp trường lớp học; hướng dẫn cụ thể về số lượng Phó Hiệu trưởng đối với các trường phổ thông sau khi sáp nhập… Đồng thời, cần sớm có hướng dẫn về bổ sung biên chế giáo viên.

PHAN THẢO- MAI PHẠM