Kịp thời cứu nạn du thuyền nước ngoài gặp sự cố trên biển Cà Mau

Chiều 31-8, Đồn Biên phòng Cái Cùng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết vừa kịp thời cứu nạn một du thuyền mang quốc tịch nước ngoài, chở 3 thuyền viên, bị hỏng máy khi di chuyển qua vùng biển Cà Mau.

Du thuyền gặp sự cố đang trên vùng biển Cà Mau. Ảnh: PHÚC KHANH

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, Trạm kiểm soát Biên phòng Vĩnh Hậu nhận tin báo của ngư dân Trần Minh Vương (xã Vĩnh Hậu) về việc phát hiện một du thuyền gặp sự cố tại khu vực điện gió Hòa Bình 1, cách bờ khoảng 2,5 km. Trên phương tiện có 3 thuyền viên nước ngoài đang phát tín hiệu cầu cứu.

Lực lượng Biên phòng nhanh chóng tiếp cận, đưa một người vào bờ để làm việc. Người này khai tên Fracis P. Lonto (sinh năm 1981, quốc tịch Philippines), là thuyền trưởng du thuyền

Theo lời thuyền trưởng, du thuyền xuất phát từ bến Ocean Marina Pattaya (Thái Lan) ngày 26-8, hành trình đi Đài Loan (Trung Quốc) để bán phương tiện. Trên tàu chỉ có vật dụng cá nhân, không chở hàng hóa. Đến sáng 31-8, tàu bị hỏng máy, phải căng buồm hướng vào bờ và được ngư dân địa phương phát hiện, báo tin cho lực lượng Biên phòng.

TẤN THÁI