Lãnh đạo TPHCM dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ

Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Ngày 13-2 (nhằm ngày 26 tháng Chạp), tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn, đã đến viếng và dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, đoàn đại biểu thành kính dâng lên các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm; thành kính dâng nén hương thơm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với công lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng; các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh linh các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã đến phần mộ thắp hương để tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Trần Lưu Quang và đồng chí Nguyễn Phước Lộc thắp nén hương tưởng nhớ cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định tại Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại Nghĩa trang TPHCM, đoàn đại biểu đã đến viếng và dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng; các tướng lĩnh, cán bộ trong lực lượng vũ trang.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng; các tướng lĩnh, cán bộ trong lực lượng vũ trang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại đây, đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, dâng nén hương tưởng nhớ công ơn, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng; các tướng lĩnh, cán bộ trong lực lượng vũ trang... đã cống hiến cả cuộc đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đã có công lao to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã đến phần mộ thắp hương để tưởng nhớ và tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng; các tướng lĩnh, cán bộ trong lực lượng vũ trang.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

* Sáng 13-1, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ và Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tham dự cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM...

Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ và Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa – Vũng Tàu

Tại Đài tưởng niệm, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm và dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Lê Quốc Phong cùng các đại biểu dự lễ viếng

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng TPHCM ngày càng giàu đẹp, văn minh; xứng đáng với công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các vị Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM thực hiện nghi lễ khai trống tại lễ viếng

Tiếp đó, các đại biểu và nhân dân đã dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ. Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa – Vũng Tàu là nơi an nghỉ của gần 3.500 Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và sự ấm no, hạnh phúc hôm nay.

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM thực hiện nghi lễ khai chuông tại lễ viếng

* Sáng cùng ngày, đoàn lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm Trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược và Nghĩa trang Liệt sĩ xã An Nhơn Tây.

Đoàn lãnh đạo TPHCM dâng hoa, dâng hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng lãnh đạo lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, phường, xã.

Tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương linh các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, đoàn thành tâm dâng lên vòng hoa tươi thắm, nén nhang thơm, dành một phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chỉnh lại vòng hoa. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược là nơi ghi danh 45.639 người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đây cũng là ngôi đền tưởng niệm liệt sĩ lớn nhất tại TPHCM, được xây dựng ngay giữa lòng “tam giác sắt” trên vùng đất nổi tiếng địa đạo Củ Chi.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí Nguyễn Văn Được dâng hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược. Ảnh: NGÔ BÌNH

Sau khi dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, đoàn đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã An Nhơn Tây.

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, với tinh thần yêu nước nồng nàn, quân và dân ta đã đoàn kết một lòng, không quản gian khổ, hy sinh, kiên cường đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trong các cuộc đấu tranh đó, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường.

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã An Nhơn Tây. Ảnh: NGÔ BÌNH

Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, các đại biểu dành phút mặc niệm, thành kính hoa, dâng dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Được dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã An Nhơn Tây. Ảnh: NGÔ BÌNH

Dâng nén hương thơm, các đại biểu nguyện học tập và công tác xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, luôn đoàn kết một lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; không ngừng phát huy chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, truyền thống tốt đẹp, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí Nguyễn Văn Được dâng hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược. Ảnh: NGÔ BÌNH

Các đại biểu dâng hương tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã An Nhơn Tây. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã An Nhơn Tây. Ảnh: NGÔ BÌNH

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã An Nhơn Tây. Ảnh: NGÔ BÌNH

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã An Nhơn Tây. Ảnh: NGÔ BÌNH

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cùng đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã An Nhơn Tây. Ảnh: NGÔ BÌNH

* Cũng trong sáng 13-2, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương. Tham dự lễ dâng hương, dâng hoa có các đồng chí: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương

Cùng dự lễ viếng còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các phường, xã trên địa bàn TPHCM.

Đoàn lãnh đạo TPHCM dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng đấu tranh, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Lãnh đạo TPHCM thắp hương tại đài tưởng niệm

Trước anh linh các liệt sĩ, lãnh đạo thành phố nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, nỗ lực xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.

Đồng chí Võ Văn Minh thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Sau lễ dâng hương, các đại biểu đã đến thắp hương từng mộ phần liệt sĩ để tỏ lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Đảng ủy - Quân khu 7, các cơ quan đơn vị trực thuộc và lực lượng vũ trang TPHCM đến viếng và dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng; các tướng lĩnh, cán bộ trong lực lượng vũ trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM và Nghĩa trang TPHCM.

