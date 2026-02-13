Xuyên tết thi công công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hàng ngàn kỹ sư, công nhân vẫn bám công trường, duy trì thi công liên tục các dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027, nhằm đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đề ra.

Việc thi công xuyên tết tại đường cất hạ cánh số 2 (dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc) giúp rút ngắn thời gian hoàn thành và đưa vào khai thác các hạng mục trọng yếu

Sáng 13-2, lãnh đạo Tập đoàn Sun Group đã thông tin về công tác thi công các công trình trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong đó, dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc là một trong những dự án trọng điểm quốc gia phục vụ Hội nghị APEC 2027, với đòi hỏi tiến độ gắt gao, về đích vào ngày 31-12-2026. Do đó, dịp Tết Nguyên đán này, dự án tiếp tục tổ chức thi công với hơn 1.400 công nhân, 150 cán bộ, nhân viên thuộc đội ngũ cán bộ kỹ thuật của các nhà thầu, tư vấn giám sát và ban quản lý dự án.

Công nhân thi công trên công trình Nhà ga hành khách T2 (dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc)

Đối với dự án Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC và Nhà biểu diễn đa năng, các nhà thầu tiếp tục thi công xuyên tết với lực lượng gần 1.000 nhân sự. Công tác thi công tập trung chủ yếu vào kết cấu phần thô, đáp ứng kịp thời lắp dựng kết cấu thép trong giai đoạn tiếp theo.

Còn dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT 975, các nhà thầu cũng huy động 84 nhân sự, đạt khoảng 35% tổng nhân sự đang làm việc tại dự án.

Ông Nguyễn Tiến Hợp, Phó Giám đốc Ban điều hành các dự án PPP APEC 2027 - Tập đoàn Sun Group, cho biết dự án đang có rất nhiều việc triển khai cùng lúc như: thi công đào bóc hữu cơ, dọn dẹp - phát hoang, tháo dỡ vỉa hè cũ, đào hạ và đắp nền đường…

“Việc duy trì thi công xuyên tết giúp tận dụng được những ngày thời tiết đẹp để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng thời, giúp nâng cao tinh thần của cán bộ nhân viên Khối xây dựng Sun Group và các nhà thầu, tạo đà ngay sau tết, không chậm trễ một ngày”, ông Hợp nhấn mạnh.

NAM KHÔI